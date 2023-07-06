Filistin direniş gruplarının kadın kollarınca gerçekleştirilen eylemde, Gazze kent merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan onlarca kişi, İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskına tepki gösterdi.

Çocukların da yer aldığı gösteride, Cenin kentindeki direnişi destekleyen ifadelerin yer aldığı pankartların yanı sıra Filistin bayrakları taşındı.

Hamas'ın Kadın Kolları Sözcüsü Kifah er-Remli, burada yaptığı konuşmada, Cenin'e yönelik saldırının, "sarsılan imajı düzeltme" çerçevesinde gerçekleştirildiğini ancak Cenin'de İsrail ordusunun yenilmezliğine dair "efsanenin" silindiğini ifade etti.

Cenin'de olanların Filistinlilerin sağlam iradesinin gerçek bir tercümesi olduğunu dile getiren Remli, direnişin ortadan kaldırılmasını hedefleyen saldırılarını başarısızlığa uğratıldığını söyledi.

Remli, uluslararası toplumu, "işgal güçlerinin suçlarıyla yüzleşmeye, işgal altındaki savunmasız kişileri koruyan uluslararası hukuku etkin hale getirmeye, işgal gücünü ve onun siyasi ve askeri liderlerini Filistinliler karşısında işledikleri suçlardan dolayı cezalandırmaya" çağırdı.

Kifah er-Remli ayrıca "dünyanın özgürlerinden", kutsal değerlerini korumak için mücadele veren Filistin halkına destek sağlamalarını istedi.

İsrail'den Cenin'e baskın

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

AA