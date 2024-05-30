Tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekmek ve kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildi.

Türkiye'de tütün ürünü kullananlardan bırakmak isteyenler için "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ve ülke genelindeki yaklaşık 500 sigara bırakma polikliniği aracılığıyla uzman hekimler tarafından hizmet veriliyor.

Bu poliklinikler arasında yer alan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniğinin Sorumlusu Uzman Dr. Belma Akbaba Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988'den itibaren tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Tütünsüz Günü'nün bu yıl ki temasının "çocukları ve gençleri tütün endüstrisi müdahalelerinden korumak" olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye'de 17 milyon, dünyada ise 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını aktaran Bağcı, yetişkin nüfusun da yüzde 22,3'ü sigara kullanıcısı olduğunu anlattı.

"Ham maddesi tütün olan yeni teknolojik ürünler çıkarmaya başladılar"

Bağcı, içerisinde 4 binin üzerinde kimyasal madde ve toksin bulunan tütün ürünü kullanmanın başta solunum sistemi olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler açısından ciddi risk faktörü oluşturduğunu, her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün ürünlerinden kaynaklı hayatını kaybettiğini vurguladı.

Hayatını kaybeden kişilerden 1,3 milyonunun pasif içicilik nedeniyle öldüğünü aktaran Bağcı, yine 65 bin çocuğun da bu pasif sigara dumanına maruz kalmaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Tütün kullanım oranlarında yıllar içerisinde azalma yaşandığını belirten Bağcı, "Bununla birlikte maalesef tütün endüstrisinin taktikleri devam etmekte. Küresel olarak 13 ila 15 yaşları arasında tahminen 37 milyon çocuk, genç tütün ürünü kullanıyor. Tütün endüstrisi bu küçülen tütün pazarını yeniden canlandırmak, genişletmek amacıyla 'zararı azaltılmış ürün kavramıyla' ham maddesi yine tütün ve nikotin olan yeni teknolojik ürünler ortaya çıkarmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Elektronik sigaradaki buhar zararlı"

Belma Akbaba Bağcı, yeni ve modern görünümlü cihazlarla tütün ürünü kullanımının cazip hale getirilmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Elektronik sigaraların içerisindeki elektronik likitlerde hem tatlandırıcı hem de sıvı nikotin var. Bu sıvının buhar haline gelmesi için de çeşitli ısıtıcı mekanizmaları kullanılmakta. Yalnız bildiğimiz gibi bu buhar basit bir su buharı değil, içerisinde yüzlerce kimyasal madde içeren toksik zararlı bir madde. Başta akciğerlerimiz olmak üzere yine tüm vücudumuza zararları mevcuttur."

Tütün endüstrisinin tütün kullanımını teşvik etme çabasını sürdürdüğünü anlatan Bağcı "Sigara ve nikotin bağımlılığı tedavi edilebilir sağlık sorunlarıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri, sivil toplum kuruluşları tarafından aktif ve başarıyla sigara bırakma poliklinikleri yürütülmektedir. Yaklaşık 500'e yakın sigara bırakma polikliniğimiz mevcut. Hem danışmanlık hem ilaç tedavisiyle tütün kullanıcılarına başarılı bir şekilde bizler sigarayı bıraktırabiliyoruz." diye konuştu.

Her hastaya özel sigarayı bırakma tedavisi planlanıyor

Bağcı, hastanelerinde tütün ürünleri kullanımından kaynaklanan solunum yolu hastalıklarının büyük bir bölümünü tedavi ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda hastalarımıza sigara bırakma polikliniklerinde de koruyucu tedavi hizmeti vermekteyiz. 2014 yılından beri sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz aktif olarak, gönüllü olarak hizmet vermekteler. Sigarayı bırakmak isteyen hastalarımız haftanın 4 günü polikliniklerimize başvurabiliyor. Hastalarımızın öncelikle ayrıntılı tıbbi muayenelerini yapıp, daha sonra sosyal ve davranışsal olarak da değerlendirip her hastaya özel sigara bırakma tedavileri planlamaktayız. 2023'te sigara bırakma polikliniğimize yaklaşık 1200 hasta başvurusu olmuş. Sigara bırakmada, destek tedavileriyle beraber giderek başarı oranlarımız artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 65'lerin üzerinde sigarayı bırakma başarısı elde etmişiz."

Dünyada ve ülkede hekimler olarak bağımlılıkla mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bağcı, "Özellikle elektronik sigaraların ortaya çıkması tütün mücadelesinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu ürünler zararı azaltılmış ya da sigarayı bırakmaya yardımcı araç değildir. Gençlerimizin bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz. Politika yapıcılarımızın da bu konuda gerekli önlemleri alacaklarına inanıyoruz." şeklinde konuştu.