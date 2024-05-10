Etkinliğe Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy, İstanbul Teknopark Kuluçka merkezi Müdürü Ahmet Kerim Nalbant, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Kesik, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Figen Kılıç katıldı.



Etkinlikteki konuşmasında Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Gedik Üniversitesi'nin tarihinde yeni bir dönemi başlatmak için bir arada olduklarını vurgulayarak, "Umutlu ve aynı zamanda çok heyecanlıyız. Çünkü Türkiye de eğitim sektöründe yeni bir modeli başlatıyoruz. Bildiğiniz gibi ekonomiler çok hızlı ilerlemekte. İş dünyası özelinde dijitalleşme, endüstri 4.0 ve şimdi yapay zeka gibi farklı teknolojilerin ilerlemesiyle insan gücünün bu doğrultuda ihtiyaçları artıyor. Tabii ki biz de üniversitemiz olarak iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli iş gücü nedeniyle öğrencilerimize bu doğrultuda eğitim vermek zorunluğu hissiyatı içindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"GEDİK2Work yeni bir eğitim modeli"

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik "GEDİK2Work"'ün yeni bir eğitim modeli olduğuna dikkati çekerek, "Eğitime başlarken öğrencilerimizin aynı zamanda pratikte de uygulamada da bir deneyim kazanması için iş hayatı içinde de olmalarını amaçlıyoruz. Bu vesileyle hem eğitim hayatında hem de iş hayatında birlikte hareket edebilecekleri kendilerinin içinde olduğu ve Türkiye'de ilk kez uygulanan bir model İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından." bilgisini paylaştı.



Öğrencilerini sadece akademik bilgi ve becerilere değil aynı zamanda hayata da hazırlamak istediklerinin altını çizen Gedik sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yabancı dil bilen yeni teknolojileri hem bilen, hem de uygulayabilen genç nesillere Gedik üniversitesinde bu eğitimi kazandırıp Türkiye veya Dünyadaki iş dünyasına onları armağan etmek istiyoruz. Bu bakımdan bu programa ben şahsen çok önem veriyorum. Herkesin bu yeni iş modelinde ortak olarak bizleri desteklemeleri bu programın başarısı için bir anahtardır. Bu programın öğrencilerimize çalışma hayatında olumlu bir etki yaratmasını diliyor ve hep birlikte bu heyecan verici yolculuğu başlatacağımız için de mutluluk duyuyorum.



İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Kesik de uzun yıllardan beri ülkemizde eğitim sektöründen iş gücü piyasasına geçişte bir takım sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, "Nicelik olarak okullaşma bağlamında olağanüstü başarılara imza attık ancak eğitimin niteliği bağlamında yada iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bizlere, üniversitelere büyük görevler düşüyor. Bizde bu çerçevede destek olmak, ülkemizin nitelikli meslek profesyonelleri yetiştirmesine katkı vermek bağlamında da böyle bir programı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Kesik, "GEDİK2Work" programının uygulamayla, teoriyi bir araya getiren bir program olduğunu aktararak şunları kaydetti:



"Öğrencilerimiz okula başladıktan sonra eğitim öğretim döneminde hem çalışacaklar uygulamanın içinde olacaklar hem de derslerine yine Teknopark İstanbul'da devam ederek teorik yönlerini de güçlendirecekler. Dolayısıyla sadece sınıfta yürüyen bir eğitim değil, hatta sadece laboratuvarda yürüyen bir eğitim değil, sınıfı, laboratuvarı ve uygulamayı bir araya getiren bir program 'GEDİK2Work' programı. Öğrencilerimiz adına bizler çok heyecanlıyız. Öğrencilerimiz de heyecanlı. Çünkü İstanbul Gedik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra öğrencilerimiz zaten iş hayatının içinden geldikleri için iş hayatına hazır hale gelecekler."



Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy ise gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan "GEDİK2Work" programını katılımcılarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özsoy, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkezlerinden biri olan kuluçka merkezimiz "Cube Incubation" birbirinden başarılı projelere ev sahipliği yapıyor. 'Cubeforward' programı gençlerimizi, öğrencilerimizi olgun bir kariyer yolculuğuna hazırlamak için mücadelesini sürdürüyor. 'GEDİK2Work' üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerini alırken gerçek iş deneyimi kazanabilecekleri kaliteli bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor. Ülkemizin geleceğine çok önemli katkıları olduğuna inandığımız bu değerli işbirliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."