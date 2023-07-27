Geleceğin mesleğini değil gelecekte mutlu olacağınız mesleği seçin”  

İSTANBUL- Üniversite tercih süreci resmi olarak ise 27 Temmuz 2023 tarihinde başlıyor, 8 Ağustos’a kadar devam ediyor. Adayların beklentileri ve hayalleri yönünde bilinçli davranması gereken bu dönemde Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, tercih listelerinin oluşturulması ile ilgili önemli teknik bilgiler paylaştı, taktikler verdi.

Dil sınavına giren öğrenci sayısı %100 arttı

Adayların kontenjan kılavuzunu dikkatli incelemesini söyleyen Ertuğrul Tut “Bu yıl geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi eşit ağırlık, sayısal ve sözelde çok büyük farklılıklar bulunmuyor. Öte yandan dil sınavına giren öğrenci sayısının geçen yıla oranla %100 artmış olmasından kaynaklı dil puanında bir farklılık olabileceğini öngörebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda devlet üniversitelerinde uygulanan okul birinciliği kontenjanına bu yıl depremzede kontenjanı eklendi. Şehit, gazi yakını kontenjanı ve 34 yaş üstü kadın kontenjanları verildi. Bu farklılığı adaylar da zaten kontenjan kılavuzuna baktıklarında mutlaka göreceklerdir.” dedi.

‘Daha kolay ve hızlı para kazanma eğilimi’ tercihlere yansıyor

Özellikle pandemiden sonra dijitalleşmeyle birlikte mühendislik ve sağlık alanında belli başlı programlara daha fazla talep olduğunu gözlemlediklerini belirten Tut, farklı bir noktaya da dikkat çekti “Bundan önceki jenerasyonla başlayıp bu jenerasyona da sirayet eden ‘Daha kolay ve hızlı para kazanma eğilimi’ tercihlere de yansıyor ve bize direkt bu bölümler soruluyor. Elbette bu sorunun cevabı öncelikli olarak kişinin kendi kişilik özelliklerine ve yeteneklerine hangi meslek uygunsa o yönde bir yönlendirme içeriyor. Genele baktığımızda ise yazılım, bilgisayar, görsel iletişim tasarımı yani dijital mecralarda daha çok iş yapan alanlar oluyor. Ya da yurt dışı imkânı olan ve yurt dışında iş yapabilecek alanları tercihlerde öne çıkıyor. Sağlıkla ilgili alanlar ise tabii ki de her zaman önemini koruyor.” ifadelerini kullandı.

“Aileler yarım kalan hayallerini çocukları üzerinde tamamlamamalılar”

Eğitim Uzm. Ertuğrul Tut¸ bu süreçte farklı profillerde aile davranış kalıpları gözlemlediklerini söyleyerek. “Anneler ve babalar daha çok kendi hayalleri üzerinden çocuklarının hayallerini gerçekleştirme üzerine gidiyorlar. Bu da bir baskı oluşturabiliyor. Bizim yapmış olduğumuz görüşmelerde genel itibariyle, eğer aday çok konuşuyorsa ve ne istediğini ifade edebiliyorsa aile zaten çocuğuna bırakmış oluyor. Bu da çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü bazen hatalı tercihler de olabiliyor. Aday burada kendisini çok iyi tanımalı, ailenin de buna destek verip yol açıcı tavırlar sergilemesi gerekiyor. Doğru olan kariyer planı için aile de fikirlerini beyan edip yönlendirme yapması gerekiyor. Aileler yarım kalan hayallerini kendi çocukları üzerinde tamamlamamalılar.” önerisinde bulundu.

“Adayın kendisini tanıması çok önemli, biz tavsiyelerde bulunuyoruz “

“Biz adayı kariyer testi üzerinden yönlendirmeye gayret ediyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Kariyer testi doğru tercih yapma sürecinin önemli bir aşaması ama daha ideal bir sonuç için adayın kendisini, anne babanın çocuğunu çok iyi tanıyor olması gerekiyor. Çünkü meslek yarı yolda değiştirilebilecek bir şey değil. Bu ünvan ömrün sonuna kadar ismin önüne geliyor. Doğru, sağlıklı ve mutlu edecek yönelimlere göre tercih yapılması, tercih listesindeki ilk ve son tercih arasındaki memnuniyet oranının çok fazla açık olmaması gerekiyor. Yani ilk tercihi de son tercihi de adayın istediği bölüm ve programlar olmalı.”

“Geleceğin mesleğini değil gelecekte mutlu olacağınız mesleği seçin”

Geleceğin meslekleri konusunda da bilgi veren Tut “Bazı trendler geleceğe yönelik bir şeyler söyleyip ipucu veriyor. Sağlıkla ya da dijital mecralarla ilgili alanlar geleceğin meslekleri arasında sıralanıyor. Geleceğin meslekleri ile başlayan cümleler kurduğumuzda diğer mesleklerin sanki geleceğinin olmadığını kanaati oluşuyormuş gibi durum söz konusu. O nedenle geleceğin mesleği değil gelecekte mutlu olacağınız mesleği seçin. Mutlu olduğumuz mesleği seçtiğiniz zaman aslında geleceğin mesleğine de çok gerek kalmıyor.” dedi.

“Üniversitelerin sunduğu imkânları iyi okuyun”

Burs, yurt, ulaşım, ERASMUS gibi imkânların iyi araştırılması gerektiğine dikkat çeken Tut, sözlerini şöyle tamamladı. “Artık devlet ya da vakıf üniversitesi ayrımı kalmadı. ‘İyi hissedeceğim bir üniversite’ diye sorgulamalı adaylar. Önce bölüm, sonra üniversite ve şehir tercihi yapılır. Öte yandan üniversitelerin sunduğu burs imkânlarına mutlaka baksınlar. Yaşam ve ekonomik koşulların sıkıntılı olduğu noktada size uyan farklı burs imkânlarını değerlendirebilirsiniz. Örneğin Üsküdar Üniversitesi ilk tercihe ücretli program yazıldığı zaman ilk tercihe %35, ikinci tercihe %15, üç, dört ve beşinci tercihlere %10 indirim sağlıyor. Buna ek olarak ÖSYM bursu, yine ücretli programları da kapsayan ilk 5 tercihin tamamı Üsküdar Üniversitesi olursa almış oldukları bursa ilaven kalan rakam üzerinden ek %25 indirim daha tanımlanıyor. Bunun dışında yurt dışı olanaklarımız, ERASMUS anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin sayısı oldukça fazla. Özellikle son dönemlerde yurt dışı imkânları öğrencilerin ilgisini çekiyor. Laboratuvar ve uygulama alanları, şehrin merkezinde olması, yerleşkelerimizin arasındaki mesafelerin çok fazla olmaması çok büyük avantaj. En önemlisi bir üniversitenin omurgası yani akademik kadrosudur. Akademik kadromuzun kendi alanında çok başarılı uzmanlardan oluşması çok önemli bir artıdır.”

HABER: METE YILMAZ