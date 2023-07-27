İSTANBUL- Sultangazi Belediyesi, kadınlar için sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Kadınların kendini geliştirmesi ve hayatın içinde daha aktif bir rol almasını hedefleyen Sultangazi Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nca desteklenen Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi projesi kapsamında, Gelenekten Geleceğe Kadın Eli Sanat Festivali’ni düzenledi. Festivalin açılış programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güner Çöl, Mühür Kültür Sanat Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Musa Kaynar, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı mali destek programı kapsamında katkı alınarak; İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ve Mühür Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Sultangazi Belediyesi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) işbirliği içerisinde yürütüldü. Geleneksel sanatları anlatmayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarımını hedefleyen proje kapsamında hüsn-i hat, ebru, çini, seramik, kumaş üzerine baskı ve işleme sanatları alanında 345 kadın eğitim aldı. Proje dolayısıyla 25 farklı eğitim seminerine Sultangazi’de ikamet eden 1035 kadın katılım sağladı. Projenin tamamlanmasının ardından kapanış programı dolayısıyla Gelenekten Geleceğe Kadın Eli İle Sanat Festivali adıyla bir yıl sonu festivali düzenlendi.

Festival kapsamında projede eğitim alan kadınlar el emeği göz nuru eserlerini sergileme imkanı buldu. Festivalde ayrıca çini, seramik, kuyumculuk ve kaligrafi alanlarında canlı atölyeler ile ebru, hüsn-i hat, kumaş baskı, kanaviçe alanlarında workshoplar yapıldı. Akademiye katılan kadınlar, bu workshoplar kapsamıda çalışmalarını sergiledi. Çalışmalar ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Alanda ayrıca kadınların ürünlerini satabildiği Sanat ve El Emeği Çarşısı ile Sanat Sergisi yer aldı.

Festivalin açılış programında konuşan Başkan Dursun, “Kadınların bir sevdanın peşine düşmüşse, o iş her halükarda güçlü bir şekilde ortaya çıkar ve aynı güçle şehre yansır. Bu program çerçevesinde Yenilikçi Kadınlarımızı Geleneksel Sanatlarla buluşturuyoruz. Bu işin iki tarafı var; geleneklerimize bağlı kalmak ve bu sanatları geçmişten alıp bugüne getirmek ve bundan sonra da onları yaşatmak. Bu işin bir tarafında da yenilik var. Yenilik geçmişinden kopmayı gerektirmez. Geçmişin bilgi ve birikimini geleceğe yansıtmak yeniliğin bir başka veçhesi. Bu açıdan geçmişimizden, örf ve adetlerimizden kopamayacağımız bir gerçek. Geçmişimizden, geleneklerimizden, örf ve adetlerimizden kopmuşsak geleceğin hiçbir anlamı olmaz. Amacımız geçmişimize sahip çıkıp, geleceğe aktararak mutlu olmak. Bu projenin de özü budur.” dedi.

Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi’nin önemine vurgu yapan Başkan Dursun, “Bu sanata, kadına önem veren güzel bir proje. Bu iki unsurun üzerinde ciddi bir şekilde durursanız, topluma yön veren bir etki yapabiliyor. Büyük bir mutluluk ve sevinçle görüyorum ki, yapılan çalışmaların sonunda çok kıymetli bir eserler ortaya çıktı. Ama bundan daha önemlisi kadınlarımız bu sürece katılarak kendisini daha değerli hissetti. Bu kültürü yaşatabilmek Sultangazi çok önemli. Geleneklerinizi şehir kültürünün bir parçası haline getirerek yaşayabiliyorsanız bu çok değerli bir hale geliyor. Böylece yaşadığınız alanı daha konforlu bir hale getirirsiniz. Sultangazi’de imar faaliyetlerimizi elbette geliştiriyoruz. Bununla birlikte eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerle ilçemizi çok daha güzel ve yaşanabilir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi bu gayretlerin sonuçlarını gördüğümüzde çok daha mutlu oluyoruz. Bu çalışmada emeği geçen İstanbul Kalkınma Ajansı’na, Mühür Kültür Sanat Derneğimize, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’ne ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Dursun ve protokol üyeleri kurslara katılarak yeteneklerini ve kendilerini geliştiren kadınlara sertifikalarını takdim etti. Başkan Dursun ve beraberindekiler, sertifika dağıtım töreninin ardından alanda bulunan standlarda kursiyer kadınların yaptıkları çalışmaları inceledi ve başarılarının devamını diledi.

Gelenekten Geleceğe Kadın Eli İle Sanat Festivali iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

HABER: METE YILMAZ