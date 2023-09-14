Haber: Damla Oya Erman

Bu Perşembe yayımlanan çalışma, Gen Z'nin karşılaştığı önemli sorunlara dair bu kuşağın sesini yansıtmayı hedefliyor. Araştırmacılar, bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında 12-26 yaşları arasındaki 3.000'den fazla kişiyi anketledi.

Çalışma, "Kamu politikasını, öğrenme ortamlarını ve iş yerlerini etkileyen kararlar, Gen Z'nin bakış açısını - hakkında değil - düşünmeli, karşılaştıkları zorlukları ve benzersiz ihtiyaçlarına en uygun çözümleri içermelidir" diyor.

Araştırmacılar, insanların başarılı, mücadele eden veya acı çeken olup olmadıklarını ölçen bir ölçeğin anlamlı bir ölçüt olduğunu belirtiyor. Katılımcılara mevcut ve gelecekteki yaşamlarını nasıl gördüklerini değerlendirmeleri soruldu ve her iki kategoride yüksek puan verdilerse "başarılı" olarak kabul edildi.

Çalışmaya göre, 18-26 yaş arasındaki Gen Z üyelerinin sadece %41'i başarılı iken, aynı yaşta olan milenyum kuşağı üyeleri yaklaşık %60 oranında başarılıydı.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta: Kuşak araştırmaları tartışmalıdır. Bazı bilim adamları kuşak etiketlerinin zararlı ve bilimsel olmadığını iddia ediyorlar.

Araştırmacılar, Gen Z'nin zihinsel sağlık sorunlarının farklı olduğuna dair kanıtlar olduğunu belirtiyorlar

Gallup-WFF çalışması, Gen Z üyelerinin, bugün yaşlı kuşaklara göre stres, kaygı ve yalnızlık gibi olumsuz duyguları daha fazla deneyimlediklerini söylüyor. Araştırmacılar ayrıca, "Gen Z'nin kendi bildirdiği zihinsel sağlık sorunlarının, aynı yaşlardaki önceki kuşaklardan farklı olduğuna dair kanıtlar bulduk" diyorlar. 18-26 yaş arasındaki Gen Z üyelerine mevcut zihinsel sağlıklarını veya iyi olma durumlarını tanımlamaları sorulduğunda, sadece %15'i bunun mükemmel olduğunu söyledi.

Bu, çalışma bulduğunda on yıl önceye göre büyük bir düşüş. Aynı yaş aralığındaki milenyum kuşağı üyelerinin %52'si o dönemde zihinsel sağlıklarını mükemmel olarak tanımlarken, 2004 yılında ise 18-26 yaş arasındaki insanların %55'i (hem milenyum kuşağı hem de Gen X katılımcıları dahil) mükemmel zihinsel sağlığa sahip olduklarını bildirmişti.

Neden böyle önemli bir düşüş yaşandı? Araştırmacılar, son on yılda genel olarak zihinsel sağlıkta yaşanan düşüşlerin buna kısmen neden olabileceğini belirtiyorlar. Çalışmaya göre, hem milenyum kuşağı hem de Gen X, "bugün on yıl öncesine göre çok daha düşük zihinsel sağlık puanları" bildiriyorlar.

Bu, Gen Z'nin zihinsel sağlık sorunlarına dair vurgu yapan daha önceki araştırmaların bir parçasıdır.

Bu yılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kötü zihinsel sağlığın özellikle genç kızlar arasında "önemli bir halk sağlığı sorunu" olarak kaldığını söyledi.

Amerikan Psikoloji Derneği'nin 2018 raporu, Gen Z üyelerinin diğer kuşaklara kıyasla zihinsel sağlıklarının "kötü veya fena" olduğunu düşündüklerini buldu. O dönemde derneğin CEO'su bu değişikliği endişe verici olarak niteledi, ancak bunun aynı zamanda olumlu bir işaret de olabileceğini belirtti.

"Bu kuşak, zihinsel sağlıkları ile ilgili sorunları tanıma konusunda daha hassas olabilir ve daha yaşlı kuşaklara göre daha iyi ayarlı olabilir" diyen psikolog Walter Evans dedi.

Gen Z'nin başka bir özelliği de iyimserlik

Gen Z üyeleri, yaşamlarına dair çizdikleri resim oldukça karamsar değil.

Çalışmaya göre, Gen Z üyelerinin üçte dördü, önlerinde harika bir gelecek olduğuna katılıyor.

Çalışma, "Bu kuşağın zihinsel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olmalarına rağmen, oldukça kalıcı bir iyimserlik var" diyor.

Ancak çalışma aynı zamanda Gen Z üyelerinin yarısından azının geleceğe hazır hissettiğini de belirtiyor.

Anketçiler ayrıca Gen Z'ye diğer konular hakkında da sorular sordu

Zihinsel sağlık, çalışmanın keşfettiği tek konu değil.

Diğer bulgular şunları içeriyor:

• Yüksek öğrenim görmek isteyen Gen Z öğrencilerinin yarısı bunu karşılayabileceklerine inanıyor.

• Gen Z öğrencilerinin %40'ı okullarında silahlı saldırıdan çok veya biraz endişeli olduklarını söyledi.

• "Rahatça yaşayabilecek kadar para kazanmak" Gen Z'nin "gelecek için en sık dile getirilen umudu" olup, ankete katılanların %69'u bunu en üstteki dileklerinden biri olarak sıraladı.

Araştırmacılar, bu çalışmanın bu ulusal temsilciliğe sahip grup hakkında ilk raporları olduğunu, ancak son olmayacağını belirtiyorlar. Gen Z üyelerini gelecekte daha fazla veri sağlamak için anketlemeye devam etmeyi planlıyorlar.