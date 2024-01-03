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Türkiye Eskrim Federasyonu nun açıklamasına göre, organizasyonun Udine ayağı 4-7 Ocak, Budapeşte ayağı ise 6-7 Ocak tarihlerinde yapılacak. Udine'de epe ve flöre kategorilerinde 18, Budapeşte'de ise kılıç kategorisinde 19 Türk eskrimci yarışacak.

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