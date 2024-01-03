Ankara

Abdullah Topaloğlu, 2023'ün Türk okçuluğu açısından başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Sene başındaki tüm hedeflerimize ulaştık. Planlamalarımız bire bir tuttu. Özellikle Dünya Şampiyonası hedeflerimizin başında geliyordu. Mete Gazoz'un dünya şampiyonluğu, erkek takımımızın da dünya 2'ncisi olarak Paris 2024 Olimpiyatları vizesini alması sayesinde bu hedefleri tamamen tutturduk. Tabii ki bunun yanında altyapıya olan ilgimiz ve malzeme ideallerimizle ilgili tüm işlemlerimizi de yerine getirdik. Antrenörlerimiz ve hakemlerimizin eğitimlerini bire bir tamamladık. 2023'te Avrupa ve dünya şampiyonaları başta olmak üzere önemli yarışmalar vardı. Bu yarışmalarda 14 altın, 9 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 36 madalya kazandık." dedi.

Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdüklerini dile getirerek, "Paris 2024 hepimizin imtihanı olacak. Paris 2024 çalışmaları, tabii ki bugünün çalışmaları değil. 2021'deki Tokyo Olimpiyatları'nın bitiminde başladığımız çalışmalar, şu anda en üst seviyede devam ediyor. Buradaki hedefimiz de yine Türk okçuluğu olarak madalya veya madalyalar olacak. Çok yüksek beklentimiz var. Her şeyden evvel planlama önemli. Sporcunun olimpiyat tarihi geldiğinde form durumunun önceden planlanması, teknik heyetin buna göre dizayn edilmesi, kullanılan malzemelerin doğru olması lazım. Kamplarımız devam ediyor. Yine önceden planlanmış çeşitli performans ölçümleri devam ediyor. Beslenme uzmanı, fizyoterapist, psikolog gibi yardımcı elemanlarımızın da hepsi takımlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyor. Destek elemanlarımızın yalnız günlük 1-2 saat antrenmanlara katılmasıyla değil, tüm günü sporcularımızla birlikte geçirmelerini esas aldık." ifadelerini kullandı.

"Mete'ye son derece güveniyoruz"

Topaloğlu, takım kotasıyla Paris 2024'e gitmenin nasıl bir avantaj oluşturacağı sorusuna, "Tabii ki çok büyük avantaj. Takım olarak zaten 3 sporcumuz gidebilecekti ve 3 sporcumuzun kotasını almış durumdayız. Üç sporcumuz hem bireysel hem de takımda yarışacaklar. Ayrıca önümüzde 2 kota yarışması var. Kızlarımız için de bir kota almamız söz konusu. Bir kota aldığımız takdirde karışık takımda da madalya mücadelesi verebileceğiz. Eminim bu kotayı da Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda, orada olmazsa Antalya'da düzenlenecek Okçuluk Dünya Kupası ayağında alacağımızı düşünüyoruz. 3-4 kategoride madalya şansımız var. Erkek ve kadın bireysel, takım yarışmaları... Umuyorum ki gençlerimiz bizi mutlu edecek sonuçları alacak." yanıtını verdi.

Son yıllarda okçuluk dendiğinde akla gelen ilk isim Mete Gazoz'a da ayrı bir parantez açan Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mete Gazoz, Türk okçuluğunun, Türk sporunun çok başarılı bir sporcusu. Sadece sportif başarı anlamında değil, takımı sürükleyen, takımı gitmek istediği yere götürebilecek kapasite ve kabiliyette bir gencimiz. Atatürk'ün 'Sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözüne tam oturan bir sporcumuz. Örnek alınması gereken bir sporcudur. Çalışmalarını hiç aksatmamıştır. Olimpiyat şampiyonu olması ya da başka başarılara imza atmış olması onu diğer sporcularımızdan farklı bir noktaya taşımamıştır. Gerek davranışları, gerek takım arkadaşlarıyla uyumu mükemmel ve tamdır. Mete'ye son derece güveniyoruz ama ona çok büyük yükler yüklemek de haksızlık olur. Mete'nin yanındaki diğer iki arkadaşı da performans açısından ne kadar başarılı olduklarını, 2'nci olma suretiyle Dünya Şampiyonasında gösterdiler. Onların da bu olimpiyatta çok iyi işler yapacağını düşünüyoruz."

Paralimpik Oyunları'nda hedef 7-8 madalya

Topaloğlu, federasyon bünyesine katılan paralimpik okçuluktaki hedeflerine ilişkin, "Paralimpik kategorimiz, yakın zamanda federasyonumuza dahil oldu. İlk başta onların rahat etmelerini sağlayacak tedbirleri almakla zaman geçirdik. Şimdi artık onlar da tam olarak Paris 2024'e odaklandılar. Bugüne kadar yapılan yarışmalarda 11 kotanın 7'sini aldılar. Mart ayında Dubai'de yapılacak yarışmada da kalan 4 kategorideki kotaları almaya çalışacaklar. Önceki olimpiyatlarda paralimpik takımımız 5 madalya almıştı. Bu olimpiyattaki hedefimiz 7 veya 8 madalya." diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Okçuluk Federasyonuna destek olmak için gerçekleştirdikleri çalışmaları çok önemsediklerine de değinen Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile KKTC arasında her iki ülkenin cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılmış bir protokol var. Bu protokol birçok sektörü kapsıyor. Bunlardan biri de okçuluk sporu. Bizler 2022 sonunda KKTC ile çalışmaya başladık. Hakem ve antrenör seminerleri yapmak suretiyle oradaki arkadaşlarımızı eğitmeye çalıştık. 2024'ün ocak ayında da bu sefer KKTC Okçuluk Federasyonu ile birlikte hakem ve antrenör kursu düzenleyeceğiz. Çok kısıtlı bir bütçeleri olması hasebiyle kendilerine bazı malzemeleri temin etme konusunda yardımcı olacağız. Yapacağımız ortak çalışmalarla onları da belli bir noktaya doğru çekmiş olacağız."