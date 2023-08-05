Haber: Damla Oya Erman

Purdue Üniversitesi'nden Sağlık ve Kinezyoloji profesörü ve araştırmanın kıdemli yazarı Shirley Rietdyk, "Her yaş grubundan herkese tavsiyem; uygun ayakkabı giyin, tutunma yerlerini, merdiven korkuluklarını kullanın, merdivenlere dikkatlice bakın, elektronik cihaz kullanmayın (telefonunuzu cebinizde taşıyın) ve ellerinizi boş bırakın (örneğin, çanta yerine sırt çantanızı kullanın)" dedi.

Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversite kampüsünde gerçekleştirilen bir gözlem çalışmasına dayanıyor. İki farklı merdivende, 2.400 genç yetişkinin (bunların %52'si kadın) davranışları kaydedildi. Elde edilen sonuçlar, genç kadınların düşme riskine daha fazla maruz kaldığını ortaya koydu.

Kadınlar, uzun merdivenlerde korkuluk kullanma olasılığının daha düşük olduğu, elinde bir şey tutma ve konuşma olasılığının daha yüksek olduğu, ayrıca sandalet veya yüksek topuklu ayakkabı giymeye daha yatkın oldukları belirlendi. Ancak kadınlar, adımları atlamama ve basamakları dikkatlice izleme konusunda daha başarılıydı.

Düşme, özellikle 3 yaşın altındaki çocuklar, 20'li yaşlardaki genç yetişkinler ve 85 yaşın üzerindeki yaşlı yetişkinler için yüksek bir risk taşır. Araştırma, genç kadınların bu düşmelerde %80 daha fazla yaralanma riski taşıdığını gösterdi. Bu, 80 yaş ve üzeri kadınlar dışında, tüm yaş grupları ve cinsiyetler arasında en yüksek yaralanma oranıydı.

Düşmeler, kırık kemikler veya baş yaralanması gibi ciddi yaralanmalara yol açan en yaygın nedenlerden biridir. Uzmanlar, özellikle merdivenlerde uygun dikkat ve ayakkabı seçimi ile düşme riskini önlemeye dikkat çekiyor. Özellikle gençlerin, cep telefonlarını kullanırken ve dikkatlerini dağıtacak şekilde merdivenlerden inerken tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyorlar.

Yaşlı yetişkinler için de benzer önlemler geçerlidir, ancak yaşlılar için merdivenlerde kullanılan yardımcı cihazların uygun olması önemlidir. Göz ve işitme kontrollerini düzenli olarak yaptırmak, düşme riskini azaltmak için önemli bir adımdır. Düşme riskini belirleyen risk faktörleri ile ilgili olarak sağlık uzmanlarına danışmak ve düzenli kontroller yaptırmak önemlidir.