Huawei Türkiye sosyal sorumluluk çerçevesinde ülkede bilişim yeteneklerine yönelik çeşitli projeler yürütüyor.

"Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı" kapsamında Türk öğrencilere yönelik eğitim, gelişim ve yarışma başlıkları altında 3 ana kategoride 10 proje gerçekleştiriyor.

Dijital dönüşüm, yeşil enerji, 5G gibi bilişim alanlarında genç yetenekleri keşfetmek amacıyla oluşturulan projeler kapsamında bugüne kadar 7 bin Türk öğrenciye ulaşıldı. Bu yıl da 2 bin öğrenciye bilişim alanında çeşitli sertifikalı eğitimler sunulacak.

Programlarda atölye çalışmaları, eğitim seminerleri, uluslararası yarışmalar ve kültürler arası etkileşim fırsatları ile öğrencilere teorik bilginin yanı sıra pratik deneyim sağlanıyor. Öğrencilerin iş hayatının gerçek senaryolarıyla tanışmalarına fırsat oluşturuluyor.

Huawei, bu programlarla yalnızca bireysel yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmayı değil, aynı zamanda bilişim endüstrisinin sürdürülebilir büyümesini ve toplumun dijital dönüşümünü de desteklemeyi amaçlıyor.

"Ana odağımız Türkiye için değer üretme"

Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin, gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmaları ve teknoloji dünyasında geleceğin öncüleri olmaları için fırsat oluşturduklarını, bilişim ve inovasyon ekosistemine katkıda bulunmaktan da gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna 22 yıldır katkıda bulunduklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de ana odağımız Türkiye için değer üretme. Yüksek teknoloji ürün ve çözümlerimizin tüketiciden operatöre, kurumsaldan kamuya kadar geniş bir yelpazede kullanıcılara hizmet verdiğini ve işlerini kolaylaştırdığını görüyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın ayrılmaz parçası olduğu günümüzde, sürdürülebilir dünya için bir yandan yeni nesil teknoloji yatırımları devam ederken, diğer yandan yatırımların en önemlisi olarak gördüğümüz yetenek gelişimine odaklanıyoruz."

Gençlere davet

Bilişim alanında daha fazla değer üretmek isteyen yetenekli Türk gençlerini programlarına davet eden Şahin, gençlerin, projelerde yer alarak yüz yüze ve çevrim içi eğitimlere katılma, sektörün uzmanlarından mentörlük alma ve küresel ölçekteki yarışmada kendilerini gösterme fırsatı yakalayacaklarını bildirdi.

Şahin, "Bu tür küresel ölçekli projelerle öğrencilerimizin yalnızca teknik becerilerini değil, kültürler arası etkiletişimde bulunarak, iletişim becerilerinde geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.