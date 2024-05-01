Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen 320 bin avro bütçeye sahip proje kapsamında Erciyes Teknopark'ta eğitim alan 18-29 yaş aralığındaki 54 gence, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi müfredatına uygun 14 farklı alanda eğitim veriliyor.

Çeşitli meslek gruplarıyla ilgili yıllarca eğitim almış ancak kariyerine uçak bakım teknisyenliğini de eklemek isteyen kişilerin yer aldığı projede 12 kadın da bulunuyor.

İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Van ve Kocaeli gibi Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılan gençlere, eğitim süresince genel sağlık sigortaları yapılarak maddi destekte de bulunuluyor.

Gelişen havacılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirilecek projenin ardından eğitimlerini tamamlayan gençlere iş arama desteği de verilecek.

ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, AB tarafından finanse edilen projeyle 54 genci sektöre kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bütçelerinin yüzde 80'inin hibe olduğunu aktaran Şahin, kentte havacılık sektöründe hizmet veren bazı sanayi kuruluşlarının uçak bakım teknisyenliği konusunda ihtiyacının olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamak için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

"Bizim de bu başarı hikayesinde bir tuğlamız olacak"

Şahin, 14 farklı başlıkta sınıf içi son derece nitelikli eğitimlerin verildiğini, SHGM'nin bu tür eğitimleri her kuruma verdirtmediğini söyledi.

Kayseri'nin geçmişten gelen bir havacılık tecrübesine sahip olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"İnşallah HÜRJET ve HÜRKUŞ'un parçalarını burada üretecek bir şirket ve tesisten bahsediyoruz. Umut ediyorum bizim buradaki kursiyerlerimiz TOMTAŞ'ta hizmet etme fırsatı bulurlar. Bizim projemiz TOMTAŞ'a ilham verir. Elbette biz bu projeyi kurgularken TOMTAŞ'tan ve diğer havacılık aktörlerinden çok fazlasıyla etkilendik. Birbirini tamamlayacağından hiç kuşkum yok. Kayseri'de bir havacılık hamlesi başlıyor, inşallah bu proje bu hamlenin bir tamamlayıcısı olacak, en azından bir parçası olacak. Bizim de bu başarı hikayesinde bir tuğlamız olacak diye ümit ediyoruz."

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü mezunu Emrecan Üçkan da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversitedeki bir akademisyenden proje hakkında bilgi edindiğini anlatan Üçkan, son derece nitelikli dersler gördüklerini belirtti.

"Tam donanımlı teknik eğitimler alıyoruz"

Üçkan, "Burada modül eğitimleri alıyoruz. Uçak bakım teknisyenliği için dersler ayrı şekilde modüller ayrı şekilde oluyor. SHGM uçak bakım teknisyeni olabilmek için bizlerden modülleri tamamlamamızı bekliyor. Bu modülleri de üniversite dersleriyle aynı süreçte yönetemediğimiz için burası ayrı bir avantaj oluyor. Lisanslı bir teknisyen olarak işe başlayabilme konusunda bizlere desteği oluyor. Burada tam donanımlı teknik eğitimler alıyoruz." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü mezunu Emrullah Yalçın ise projeden sosyal medyadan haberdar olduğunu ve son derece önemli eğitimler aldıklarını dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu Fatmanur Topçu da havacılığa tutkusunun olduğunu ve bu yönde kendisini geliştirmek için projeye müracaat ettiğini söyledi.

Nitelikli eğitim aldıklarını ifade eden Topçu, "Eğitimlerimiz hızlandırılmış olduğu için bizi zorluyor ama yapabileceğimiz dersler. Kariyerimi havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarda sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.