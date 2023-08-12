Haber: Damla Oya Erman

Araştırma, Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nde üniversite öğrencileri arasında yapıldı.

Nörolog ve mühendis Dr. Matthew Brodie ile Dr. Yoshiro Okubo, bu çalışmayı gerçekleştirerek aynı anda mesajlaşmanın ve yürümenin sıkça tartışılan tehlikelerinin gerçek olup olmadığını görmek istediklerini belirtti. Brodie, SWNS'e verdiği demeçte, insanların yürürken başlarını aşağı eğip mesajlaştıklarını ve bunun tehlikeli olup olmadığını bilmek istediğini söyledi.

"Her gün, genç ve yaşlı birçok kişinin yüzde 80'i, başlarını aşağı eğmiş ve mesajlaşıyor gibi görünüyor," dedi. Ayrıca, "Bu tehlikelerin gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu öğrenmek ve riski tekrarlanabilir bir şekilde ölçmek istedim," diye de ekledi.

Araştırmacılar, 50 üniversite öğrencisinden oluşan bir grup alarak, onları bir simülasyon ortamına yerleştirdi ve rastgele "tehditler" ve tehlikelerle karşılaştırdı. Örneğin, öğrencilere bir karo kaldırımının üzerinde yürümeleri istendi ve bu kaldırımın bir kısmı kayabilirdi. Öğrenciler bu kayabilen bölümüne basarlarsa kayabilirlerdi.

Öğrenciler deney sırasında güvenlik kemerleri takmışlardı ve önce mesajlaşmadan yürümeleri, ardından da "Hızlı kahverengi tilki, tembel köpeğin üzerinden atlar." cümlesini mesajlaşırken yürümeleri istendi. Katılımcıların yürüme açılarını analiz ettikten sonra, öğrencilerin mesajlaştıklarında daha fazla düşme ihtimali olduğu bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Cell Press ailesinin bir parçası olan açık erişimli Heliyon dergisinde yayımlandı. Sonuçlar, öğrencilerin mesajlaştıklarında sadece yürürken düşme ihtimalinin arttığını değil, aynı zamanda mesajlaşma doğruluklarının da düşük olduğunu gösterdi.

Brodie, "Beni şaşırtan, insanların kayma tehlikesine farklı nasıl tepki verdikleri oldu," dedi. Gençlere önceden tehlikelerin olduğu söylendiği şekilde. "Bazıları daha yavaşladı ve daha dikkatli yaklaştı. Diğerleri kayma beklentisiyle hızlandı. Bu kadar farklı yaklaşımlar, her iki insanın da aynı olmadığını vurguluyor - ve yürürken mesajlaşmadan kaynaklanan kazaları daha iyi önlemek için birden fazla stratejiye ihtiyaç duyulabilir."

Brodie, gençlerin daha fazla risk almaya yatkın olduğunu söyledi - bu nedenle bu sonuç tüm nüfusa yönelik bir ifade olmayabilir. Teknolojinin, aynı anda yürüyüp ekrana bakanlar için yaşanabilecek yaralanmaları önlemeye yardımcı olacak şekilde geliştirilebileceğini de önerdi.

"Teknoloji, yürürken ekrana bakan insanların faaliyetlerini algılayabilir ve o sırada mesajlaşmayı engelleyecek bir ekran kilidi aktif hale getirebilir." dedi.