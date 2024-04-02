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Ligde yenilmezlik serisini de 5 maça çıkaran Gençlerbirliği, 29. hafta mücadelesinde 7 Nisan Pazar günü Adanaspor'u konuk edecek.

Boluspor ile puanları eşitleyen başkent ekibi, maç fazlasıyla 7. sıraya yükselerek yeniden play-off hattına girdi.

Altay'ı deplasmanda 4-0, Kocaelispor'u başkentte 2-0 yenen Gençlerbirliği, Boluspor maçıyla çıkışını sürdürdü ve puanını 43'e yükseltti.

Kırmızı-siyahlılar, ayrıca bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen 19 yaşındaki Melih, son 3 lig maçında da gol sevinci yaşadı.

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Başkent temsilcisi, Amilton ve son haftalardaki performansıyla dikkati çeken genç futbolcu Melih Bostan'ın golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Play-off hattını yakından ilgilendiren maçta galip gelen taraf, konuk ekip Gençlerbirliği oldu.

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