Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gençlerbirliği 'nin iki yıllığına anlaştığı forvet Kayode, daha önce Türkiye'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formalarını giymişti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisinde transfer çalışmaları sürüyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.