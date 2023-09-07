Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi
Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisinde transfer çalışmaları sürüyor.

Gençlerbirliği'nin iki yıllığına anlaştığı forvet Kayode, daha önce Türkiye'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formalarını giymişti.
 

AA