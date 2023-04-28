İSTANBUL AA- Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Özel İzmir Atatürk OSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Automation" takımı, metropollerdeki trafik sorununa geliştirdiği sistemle çözüm sunuyor. Danışmanlığını öğretmenleri Serkan Gül'ün yaptığı "Automation" takımı, Yusuf Göktuğ Özbek, Yiğit Ayıkbaba, Kerem Karpuzkaldıran'ın geliştirdiği projeyle "Akıllı Ulaşım" kategorisinde yarışıyor.

Trafik yoğunluğunun ve kazaların önüne geçiyor

Yusuf Göktuğ Özbek, projelerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, metropollerde sabah özellikle ev hattını iş hattına bağlayan yollarda büyük bir trafik yoğunluğu olduğunu belirterek, iş hatlarını ev hatlarına bağlayan yollarda ise büyük bir kalabalık olmadığını söyledi.

Bu durumla ilgili belediyelerin ters yollarda şerit bölme çalışması yaptığını hatırlatan Özbek, "Belediyeler bunu araçları kullanarak insan eliyle yaptığı için hem hata oranı çok yüksek oluyor hem de dubalar sabit olmadığı için rüzgar, yağmur ya da arabanın hızlı geçişi gibi durumda etkilenebiliyor, bu da kazalara neden oluyor. Bu dubaları yerleştiren araçlara araç çarpıp ölüme sonuçlanan kazalar da olabiliyor." diye konuştu.

Özbek, havayla çalışan sistemlerle (elektropnömatik) bu soruna bir çözüm bulmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunu da işlemci vasıtasıyla belli saat aralıklarında devremizi çalıştırarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Belediyeyle iletişime geçerek saat aralığını öğrendik. Ayrıca, bayram tatili gibi durumlarda belediye trafik yoğunluğuna bir çözüm bulamıyor. Bizim sistemimizde ise sadece bir tuşa basılarak istenildiği zaman devremizi aktif hale getirilip şerit yönetimi sağlanıyor. Bu sayede trafik yoğunluğu azaltılabiliyor."