ANKARA AA- Bakanlık binasındaki devir teslim töreni; bürokratlar, çalışanlar, sporcular ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Osman Aşkın Bak, Kasapoğlu ile bakanlık öncesinde de birlikte çalıştıklarını, güzel bir dostluklarının olduğunu belirterek, "Projelerimizin devamında ve yeni projelerde kendisiyle sık sık istişare ettik, bir ağabey kardeş gibi çalıştık. Arkadaşlarımız güzel işler yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, hem sporda hem gençlikte hem de tesisler açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Kredi Yurtlar Kurumunda yurt kapasitesinin artırılmasında ortaya konulan performans gerçekten çok çok önemliydi." dedi.

Yurtların Kovid-19 dönemindeki rolünün önemli olduğunu hatırlatan Bak, "Yurtların deprem esnasındaki rolünü gördük. Tekrar burada 6 Şubat'taki depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte de Gençlik ve Spor Bakanı'mız ve tüm kademelerdeki arkadaşlarımız çok güzel görev yaptı. Ben de bunlara şahidim, tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Bakan'ım, olimpiyatlar için tebrik ediyorum. Çıtayı yükselttiniz. Olimpiyatlarda sporcularımızın madalya sayısı ve değişik branşlarda madalya alınması çok önemli başarılardı. Ortaya konulan başarılardan dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Federasyon başkanlığı, spor kulübü yöneticiliği yapmış ve sporun içinden gelen birisi olduğunu dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan'ımıza ortaya koydukları başarılı tablo için, bu işlere güzel yön verdi, teşekkür ediyoruz. Beş yılda güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sporcunun her zaman yanında olan bir lider. Kendisi sporu çok iyi biliyor, stratejik olarak bize yön veriyor. 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde yine kendilerinin tensipleriyle bu göreve getirildim. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi, 'Türkiye Yüzyılı' başlıyor. Yapılacak çok iş var. Yarın da kabinemiz ilk toplantısını yapacak. Yeni kabinedeki arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İlk Cumhurbaşkanlığı kabinesinde görev alan başta bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve diğer görevi devreden bakan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onlar güzel işler yaptılar, çıtayı yüksek tuttular. Biz de bu bayrağı alıp daha yükseğe taşımak için çalışacağız."

Sporda hedeflerin ve çıtanın çok yükseldiğini dile getiren Bak, "Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Önemli bir süreç olacak. Oraya konsantre olacağız. Ülkemizin sporda geldiği nokta ve ortaya koyduğu tesisler, yapılan yatırımlar ortada. Bu noktada Bayın Bakan'ıma tekrar teşekkür ediyorum. Bakanlıktaki bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İnşallah aziz milletimize layık olmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Kasapoğlu: "Bu görevlerin her biri büyük onur"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni bir başlangıç yaptıklarını, bu başlangıcın ülke, millet ve bakanlık için hayırlar, yeni başarılar, getirmesini dilediğini belirtti.

"Türkiye, yüzyılın seçimini herkese örnek bir şekilde yaptı." diyen Kasapoğlu, "Demokrasi olgunluğuyla, halkımızın teveccühüyle, 85 milyonun kazandığı bir seçimi gerçekleştirdik. Ondan sonra, 'Başlasın Türkiye Yüzyılı, hemen şimdi.' dedik. Gençlik için, spor için, bugün 'Türkiye Yüzyılı'nı başlatma adına yeni bir bismillahı birlikte söylüyoruz." diye konuştu.

Mutlu ve duygu dolu olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu görevlerin her biri büyük onur. Bu aziz millete, bu kutsal coğrafyaya hizmet etmek çok büyük bir şeref. Rabbimize hamdediyorum, şükrediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza bu kutlu görevi layık gördükleri, her zamanki destekleri ve ön açıcı, moral verici o güçlü liderliği için özellikle şükranlarımı ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak çok önemli başarılara, hizmetlere imza attıklarını belirten Kasapoğlu, "Değerli ağabeyim Osman Aşkın Bak'a bu görevi devretmekten dolayı mutluluğum tarif edilemez derecede büyüktür. 2018 Türkiye için yeni bir başlangıçtı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye yeni bir yola girdi. Tıpkı bugünkü gibi. Bugün de 'Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin takım ruhuyla eşsiz bir başarı ortaya koyduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Kabine üyesi tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi de inanıyorum ki en güzel şekilde bu çıtayı daha büyük ufuklara taşıyacaktır. Bu bakanlık gençlerin ve sporcuların bakanlığı. Her daim de imkanlarıyla sonsuza kadar onların hizmetinde olan bir bakanlık. Görev süremiz boyunca bu gayrette olduk. 70 binden fazla kişiye ulaşan bir bakanlık ailesi var. Her birine, tüm arkadaşlarıma minnet doluyum. Ülkemizin 81 ilinde bu bayrağı taşıyan her bir arkadaşımla gurur duyuyorum. Biz kadro olarak liderimizin öncülüğünde ezberleri bozduk, bundan sonra da ezber bozmaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kenetlenmiş kardeşler olarak bu maratonu koşmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu birbirlerine çiçek takdiminde bulunarak başarı diledi.