Bakü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hareketsizliği ve kronik hastalıkları azaltmayı, sporun tabana yayılmasını, birlikte yaşama kültürünü geliştirmeyi ve sporla sosyalleşmeyi amaçlayan projeleri önemsediklerini söyledi.

Bak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 7. Konferansı'na (MINEPS VII) katıldı.

Bakan Bak, konferansta yaptığı konuşmada, UNESCO tarafından oluşturulan "Fit for Life" girişiminin önemini vurguladı.

Türkiye'nin bugüne kadar birçok önemli spor projesine imza attığını kaydeden Bak, "Ülkemizde 'Fit for Life' girişimi kapsamında da değerlendirebilecek, başta çocuklar, kadınlar, gençler ve engelli insanlar olmak üzere her yaştan vatandaşımıza hizmet etmeyi amaçlayan kapsayıcı spor projeleri gerçekleştiriyoruz. Hareketsizliği ve kronik hastalıkları azaltmayı, sporun tabana yayılmasını, birlikte yaşama kültürünü geliştirmeyi ve sporla sosyalleşmeyi amaçlayan bu projeler bizler için çok önemli." dedi.

"Uluslararası spor organizasyonları, ülkelere bıraktığı mirasla büyük önem arz ediyor"

Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Fit for Life girişimi büyük spor organizasyonlarıyla bütünleştirildiğinde sürdürülebilir hale gelecektir. Uluslararası spor organizasyonları, sportif başarıların yanında ülkelere ve şehirlere bıraktığı mirasla da büyük önem arz ediyor. 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları, 4. Dünya Göçebe Oyunları ve Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı gibi büyük organizasyonlar ülkemiz için çok kıymetliydi."

Spor vesilesiyle insanlığa ve gelecek nesillere artı bir değer katmanın gayreti içinde olunması gerektiğini ifade eden Bak, Türkiye'de yaşanan depremlerden dolayı desteklerini ve yardımlarını ileten uluslararası kuruluşlara ve ülkelere teşekkür etti.

"Yüzyılın felaketinin yaralarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün vatandaşlarımızın birliği ve dayanışmasıyla sardık" diyen Bak, "Depremzedelerimize en iyi standartlar sağlanana kadar her türlü desteğimizi seferber edeceğiz. Beden eğitimi ve spor, daha aydınlık bir gelecek, sosyal gelişim, barış ve sürdürülebilir kalkınma adına, güçlü ve sağlıklı toplumlara hizmet etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştiren Bak, temasları kapsamında Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi, Özbekistan Gençlik Politikası ve Spor Bakanı Adham Ikramov, Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin ve UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Gabriela Ramos ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

"Fit for Life" girişimi nedir?

Konferansın ana gündem maddesi olan "Fit for Life" girişimi, UNESCO'nun Kovid-19'dan sonra iyileşmeyi hızlandırmak, kapsayıcı ve entegre politikalar oluşturmayı desteklemek ve dünya çapında gençlerin refahını artırmak için tasarlanmış spor tabanlı bir projedir.

Küresel ortaklar topluluğu tarafından desteklenen "Fit for Life", fiziksel hareketsizlik, zihinsel sağlık ve eşitsizlikte kesişen krizlerin üstesinden gelmek için veriye dayalı spor girişimlerini kullanmayı hedeflemektedir.

AA