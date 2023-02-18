Adana'da hırsızlık şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı

ADANA (AA)

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, deprem süreci ve öncesinde ev ve iş yerlerinden 500 metre elektrik kablosu, çöp konteyneri, kürk, bebek arabası, ayakkabı ve 5 sandalye ile park halindeki otomobil, 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 21 şüpheliyi adreslerine düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.