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Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'da sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
11 Eylül 2021 Cumartesi 14:43
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Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi

ANKARA, (DHA)

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile sabahın erken saatlerinde Hatay'a hareket etti. Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı’na geçti. Bakan Akar, burada beraberindeki Orgeneral Güler ve Orgeneral Avsever ile sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GülerMilli Savunma Bakanı Hulusi AkarHatayKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AvseverYeni Çağrı
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