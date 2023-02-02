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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdikleri Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı'nın konuşulduğunu belirtti.

02 Şubat 2023 Perşembe 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik

Ankara Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Congresium'da düzenlenen "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Mesajda, Türkiye'nin, teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, planlayan ve üreten bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, bu amaçla ülkenin tamamını kuşatan AR-GE ve teknoloji ekosisteminin oluşması için her alanda teşvik ve destekleri sürdürdüklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda ülkeye 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1249 AR-GE merkezi ve diğer teknoloji yatırımları kazandırarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, TEKNOFEST ve benzeri etkinliklerle çocuklara ve gençlere potansiyellerini sergileyebilecekleri platformlar sunduklarını hatırlattı.

Dene-yap atölyeleriyle çocuklara teknoloji merakı ve ilgilerini keşfedebilecekleri zeminler oluşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde, bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik. Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine kamusu, özeli, üniversitesi ve öğrencisiyle birlikte 85 milyon olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, fuarın icrasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
5. Verimlilik Ve Teknoloji FuarıCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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