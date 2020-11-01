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Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi

İzmir'de meydana gelen ve Aydın'ın Kuşadası'ndaki bazı binalarda da hasara neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından ilçede eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Kasım 2020 Pazar 18:19
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Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi

AYDIN
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de birçok evde hasara neden oldu. Deprem ilçede paniğe neden oldu. Yaşanan yüzlerce artçı sarsıntı nedeniyle Kuşadalılar, evlerine girmeye korkarken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Twitter hesabından, "İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir" paylaşımda bulundu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
IzmirKuşadasıOkulEğitim
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