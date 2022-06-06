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MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit operasyon bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2022 Pazartesi 11:11
MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBKuzey IrakPençeKilit OperasyonuTerörTeröristOperasyon
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