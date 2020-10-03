Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0532
EURO
9.0774
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Son Dakika
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
Son Dakika
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
Flaş Haber
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
Kapat

Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

SİNOP Tarihi Cezaevi ve Müzesi, koronavirüse rağmen ziyaretçi akınına uğradı. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde 'Anadolu'nun Alkatrazı' olarak anılan tarihi cezaevini, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:30
0 Okunma
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

'Güneş, kum, deniz' üçlemesi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz’in Bodrum’u' olarak adlandırılan Sinop, tarihi kaleleri ve cezaeviyle de dikkat çekiyor. 4 bin yıl önce inşa edilen kale surlarının arasında yer alan ve 1887- 1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve yeni normalle birlikte yeniden kapılarını açan müzeyi, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

'CEZAEVİ, SİNOP TURİZMİNİN MOTOR GÜCÜDÜR'

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin her zaman dikkat çeken bir yer olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin önemli özelliği var. Selçuklular, Anadolu'yu aldıklarında denize açıldıkları yer Sinop Tarihi Cezaevi’dir. Burası aslında Selçuklu tersanesidir, yani mavi vatandır, mavi vatana adım atılan yerdir. O nedenle çok sayıda kişi kaleyi gezmek için Sinop’a geliyor. Yine birçok film burada çekildi. Cezaevini ekranlarda görüp merak eden vatandaşlarımız da Sinop’a geliyor. Normalde cezaevini yıllık 500 bin kişi ziyaret ediyordu. Ancak 2020 yılının ilk 6 ayı, pandemiden dolayı sıkıntılı geçti. Bu dönemde koronavirüs tedbirleri kapsamında müze ziyarete kapatıldı. Yeni normalleşme ile birlikte Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, haziran ayında ziyarete açıldı. Yani 2,5 aylık bir süreç içerisinde, bu pandemi kurallarına rağmen 100 binin üzerinde kişi Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ni ziyaret etti. Pandemi kurallarına uyarak, ziyaretler yapıldı. Biz sezon gerçekten beklentimizin üzerinde bir randevu aldık. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Sinop turizminin motor gücüdür, çekici gücüdür. Bütün turların programında mutlaka cezaevi var. Bu dönemden memnunuz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sinop Cezaevi MüzesiZiyaretZiyaretçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı
Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı
Silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans