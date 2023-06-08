HABER: DİNÇER KARACALAR



Genital estetik konusunun, kadınların şimdiye kadar konuşmaya çekindiği sorunlarının çözümü için başvurduğu bir alan olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, "Estetik operasyon yaptıran kadınların kendilerine özgüvenlerinin arttığını, sorunlu partner ilişkilerinin düzeldiğini, istedikleri kıyafetleri özgürce giyebildiklerini, yapamadıkları sporları yapabildiklerini görüyoruz. Ayrıca daha az vajinal enfeksiyon ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiklerini gözlemleyebiliyoruz. Modern tıp literatüründe tüm bunlar, çalışmalarda açıkça gösterilmiştir.” dedi.



CİNSEL HAZDA VE DOYUMDA ARTIŞ OLMAKTADIR



Barbie Vajina Estetiği ile ilgili bilgi veren Dr. Âzer Aras Uluğ, ”Özellikle Hollywood'da başlayan Barbie vajina estetiği ülkemizde de son yıllarda çokça talep edilen operasyonlar arasında yerini almıştır. Barbie vajina estetiği tek bir cerrahi prosedür olmayıp, kadının estetik, fonksiyonel ve anatomik sorununa yönelik birçok kozmetik prosedür ve estetik operasyonları da içine alan bir terimdir. Kadınlar kliniğimize genital estetik operasyonları içinden en sık labioplasti (iç dudak estetiği) ameliyatı ondan sonra ise vajinoplasti (vajina daraltma) operasyonu için başvurmaktadırlar. İç dudak estetiğinde; iç dudakların sarkık, kırışık, normalden uzun, kalın, koyu renkli ve asimetrik dokuların çıkarılarak daha estetik ve hoş bir görünüme kavuşturulması hedeflenir. Beraberinde klitoris katlantıları da varsa ve klitoris derisi kalın ise, işinin ehli uzmanlarca labioplasti operasyonuna klitoris estetiğinin de eklenmesi gerekebilmektedir. Aksi durumda sadece labioplasti yapılması sonucunda fazlalık klitoris katlantıları, mikro penis gibi kötü bir görünüme neden olmaktadır. Kliniğimize klitoris cerrahisi eksik yapılmış çokça kadın başvurmaktadır. Hakikaten ilk haline göre oldukça kötü olan bu görüntü nedeniyle hastalar mutsuz olmakta ve yeniden bir revizyon cerrahisi gerekmektedir. Klitoris cerrahisi oldukça dikkatli yapılması gereken bir cerrahidir. Klitorise giden damar ve sinir yapılara dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu alana hakim olan ehil ve deneyimli bir cerrahi hekim tarafından yapıldığında cinsel hazda ve doyumda artış olmaktadır. Aksi durumda ne yazık ki geri dönüşü imkansız cinsel his kaybı yaşanabilir.” şeklinde konuştu.



Dr. Âzer Aras Uluğ, Labioplasti ameliyatıyla ilgili de bilgi vererek, “Labioplasti ameliyatı olmak için bize başvuran kadınların en sık problemi; dar pantolon, tayt, mayo, bikini giyememe, iç çamaşırından dolgun taşan dokular ve bunların oluşturduğu rahatsızlık hissi, bisiklete - motora binememe, idrar yaparken bacaklarının içlerine doğru işeme, kaşıntı, sık vajinal enfeksiyon, mantar enfeksiyonu ve sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme, cinsel ilişkide ağrı, cinsel birleşme sırasında, uzun fil gibi kulakların yani labiumlarını tutmak zorunda olması, cinsel özgüven kaybı gibi sorunlarla bizlere başvuruyorlar. İç dudak büyümesi yapısal olarak doğuştan gelebildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Labioplasti ameliyatıyla estetik, fonksiyonel ve daha hoş bir görünüme kavuşma amaçlanır.” Şeklinde bilgi verdi.



Vajina daraltma ameliyatları ile ilgili güncel yöntemleri paylaşan Dr. Uluğ, ”Vajina daraltma ameliyatı; vajinanın yaşlanma, menopoz, normal doğumlar, jinekolojik müdahaleler sonrası genişlemesine ve esnemesine yönelik yapılan işlemlerdir. Kadınlar cinsel ilişkide hissizlik, penisi kavradığını hissedememe, partnerin penisinin kaybolmuş gibi hissetmesi, vajinada bolluk hissi, dolgunluk hissi, bel ağrısı, kasık ağrısı, cinsel ilişki sırasında gaz sesi çıkması, sık vajinal enfeksiyon geçirme gibi şikayetlerle kliniğimize başvurmaktadırlar. Kadınların başvurmuş olduğu vajina daraltma ameliyatları iki farklı yöntemle uygulanmaktadır. Birincisi genç kadınların sadece vajinal bolluk sebebiyle başvurmuş oldukları ameliyatlardır. Bu ameliyatlar, doğum kesilerinin düzgün iyileşmemesine bağlı olarak vajinal açıklıklar veya vajinanın doğum sonrası eski formuna kavuşmaması, doğum yapmamış kadınlarda yaşa ve genetik yapıya bağlı olarak vajinada çadır gibi genişlemeler olması sebebiyle yapılan estetik daraltma operasyonlarıdır. İkincisi ise daha ileri yaşta başvuran kadınlarda, estetik kaygıdan daha ziyade idrar kaçırma, rahim ve bağırsak sarkması gibi anatomik problemler nedeniyle oluşan fonksiyonel vajinal bozukluklar, sık enfeksiyon geçirme gibi sorunlar yer almaktadır.” Dedi.



ERKEN TEDBİR ALMAK HEM SAĞLIK HEM CİNSELLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ!



Vajina daraltma ameliyatlarının uygulanış şekline ve ameliyat sonrası sürece de değinen Azer Aras Uluğ, “Vajina daraltma ameliyatları ameliyathanede 40-45 dakikalık bir operasyonla yapılan ameliyatlardır. Beraberinde idrar kesesi sarkması, bağırsak fıtıklaşması, idrar kaçırma problemi gibi ek sorunlar varsa bunların düzeltilmesine yönelik de ek cerrahiler aynı seansta kombinlenerek uygulanabilir. Yine dış dudaklarda içlerinde boşalma ve kırışma varsa bunlara kök hücreden zengin yağ dolgusu, hyalorinik asit dolgu, kişinin kendi kanından hazırlanan trombositten zengin serum ve lazerle gençleştirme yöntemleri, iç dudaklarda sarkma ve büyüme varsa labioplasti operasyonu ile birlikte kombinlenerek hepsi birden tek seansta aynı hastaya uygulanabilir. Ameliyat düşünülmeyen hastalara estetik ve kozmetik yöntemlerle, lazerle vajina sıkılaştırma, lazerle idrar kaçırma tedavileri, renk açma uygulamaları, trombositten zengin sıvı ile orgazmik platforma uygulamalar (Orgazm aşısı), hyaloronik asit dolgularla G nokta büyütme gibi orgazmı hedefleyen uygulamalar, hasta memnuniyeti içinde yapılabilmektedir. Her iki yöntemde ameliyattan sonra bir gece hastanede yatış olur. Sonrasında hasta bir hafta evde dinlenir, ardından işe ve günlük yaşantıya kolaylıkla dönülebilir. Bazen kadınlar doğum sonrası sıkıntıları normal kabul ederek doktora başvurmayı düşünmezler veya ertelemekteler. Maalesef zaman ilerledikçe, kişinin günlük hayat kalitesinin düşmesine ve evlilik sorunlarına neden olmaktadır.” şeklinde bilgi verdi.