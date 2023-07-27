KIRKLARELİ AA- Türkiye'nin pek çok yöresinden arıcılar, çiçek balı üretmek için ayçiçeği tarlalarının yoğun olduğu Trakya'ya geliyor.

Yüksek sıcaklıklardan kendileri gibi arıları da etkilenen üreticiler, bal veriminin düşmemesi için kovanlarını güneş ışınlarını yansıtan kireçle boyuyor.

İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan gezgin arıcı 60 yaşındaki Mehmet Bölükoğlu da arılarını Kozak Yaylası ve Bursa'nın Karacabey ilçesinin ardından Kırklareli'ne getirdi. Bölükoğlu, Karıncak köyü Manastır Dere mevkisinde balın izini sürüyor.

Sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde seyrettiği Kırklareli'nde, İzmirli arıcı bal veriminin düşmemesi için de yoğun mesai harcıyor. Bölükoğlu, babasından öğrendiği sıcakla mücadele yöntemini kendi kovanlarında uyguluyor.

"Kireçle önlem alıyoruz"

Bölükoğlu bal üretimini artırmak için sıcaklıkla da mücadele ettiklerini söyledi.

Önceki yıllara göre aşırı sıcakların yaşandığını belirten Bölükoğlu, hava sıcak olunca arıların kovan sıcaklığını dengede tutmak için kanat çırpmasını artırdığını anlattı.

Arının sıcaklıkla mücadelede yıpranıp bal üretimini azalttığını dile getiren Bölükoğlu, "Sabah güneş doğmadan ya da akşam üzeri kovanları kireçleyerek sıcaklık önlemini alıyoruz. Güneş ışınları sacı ısıtıyor, kireç güneş ışınlarını geri yönlendiriyor, kovanın ısınmasını önlüyor." dedi.

Arılara yardımcı oluyorlar

Bölükoğlu, hava tahmini raporlarını takip ederek önceden önlem aldıklarını aktardı.

Sıcaklığın balın bozulmasına da neden olduğunu dile getiren Bölükoğlu, şöyle konuştu:

"Kovandaki asker mevcudu işe gidemiyor, devamlı kovanı soğutmaya çalışıyor. Bal verimi düşüyor, içindeki yavrular bozuluyor. Getirdiği balı olgunlaştıramıyor sulu kalıyor. O yüzden biz de arılara yardımcı oluyoruz. Doğadaki 35 derecedeki ısıda kovanların havalandırma deliklerinin kesinlikle açılmaması gerekiyor.

Kovan içindeki ısıyı 26-27 derecede tutmaya çalışıyor hayvan. Dışarıdaki ısı da 35-40 dereceyi bulduğunda bu sefer soğutamayınca kanat çırpmaya başlıyor, nem oranı düşüyor yavrular bozuluyor. Balı da tam olgunlaştıramıyor ve arı yıpranıyor. Sıcak havada doğada uçacağı enerjiyi kovanda kanat çırpmak ile geçiriyor. Bu sefer de asker durumu kovanlarda düşmüş oluyor bal verimi de düşüyor."

Bölükoğlu, beyaz boyalarda kimyasal olması ve ısıyı kovan içine alması nedeniyle kireci tercih ettiklerini, kirecin zararlı böcekleri de kovandan uzaklaştırdığını belirtti.