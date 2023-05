İSTANBUL- Yerli sanatçılar listesinde pop müziğin başarılı kadın isimlerinden Simge zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında da yine Simge’nin Ben Bazen albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise The Weeknd nisan ayının şampiyonu oldu.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud’un nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi. Platformda yerli sanatçı listesinde son zamanlara damgasını vuran Simge ilk sırada yer aldı.

Nisan ayında Simge fırtınası

Türk pop müziğin başarılı isimlerinden Simge’nin sevilen albümü Ben Bazen, nisan ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Rap müziğin başarılı isimlerinden Semicenk & Reynmen’in Yana Yana şarkısı da Yerli Single listesinde zirvenin sahibi oldu.

Yabancılarda şampiyon The Weeknd

Yabancı sanatçılar kategorisinde hiphop müziğinin yıldız isimlerinden The Weeknd ilk sırada yer aldı. Nisan ayında Tom Odell’in Another Love parçası Yabancı Single listesinde zirveye ulaştı. Ellie Goulding ‘in Higher Than Heaven (Deluxe) albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL