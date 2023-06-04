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61. dakikada ceza yayından Bajic'in uzak direğe plase vuruşunda kaleci topa hakim oldu.

Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi ligde kalma iddiasını son haftaya taşıdı.

Bodrumspor, yarınki Eyüpspor maçına galibiyet için kenetlendi

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45. dakikada misafir takım öne geçti. Savicevic'in sağdan ortasında savunmanın arkaya uzaklaştırdığı top, altı pasın solunda Sainz'in önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altı pas üstünde müsait durumda bulunan Bajic topu ağlara gönderdi: 0-1.

21. dakikada Bajic'in pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Doğan Can Davas, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Doğan'ın şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Nayir'in şutunda top direğin içine çarparak oyun alanına döndü. Atağın devamında yeniden topu önünde bulan Umut'un ortasında altı pasın solunda meşin yuvarlağın gelişine Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

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