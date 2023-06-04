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80. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Emre Akbaba kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya kaldı. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Deniz Dilmen topu çelmeyi başardı.

48. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan köşe atışında topu alan Rodrigues'in sol kanattan yaptığı ortada Barrios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-2

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Stambouli'nin geri pasında araya girerek topa hakim olan Figueiredo'nun ceza sahası içinde sol çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

24 dakikada Deniz Türüç'ün kendi yarı sahasından derinlemesine pasında topla buluşan Figueiredo, kaleci Ertaç Özbir'in kalesinden açılmasını fırsat bilerek ceza sahası önünden yaptığı aşırtma vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

14. dakikada orta alandan gelen pası kontrol eden Keny'nin ceza sahası yayı solundan sert şutunda kaleci Ertaç Özbir uzanarak topu kornere çeldi.

8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Stamboul, ön direkte yakınında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

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