Giresun

Ekiz, ligde kalan son 3 maçta 9 puan toplamayı hedeflediklerini belirtti.

Sezonu Trabzonspor, Hangi Kredi Ümraniyespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlayacaklarını ifade eden Ekiz, "Hayati önem taşıyan 3 maç oynayacağız. Hedefimiz üç müsabakadan da galip ayrılmak." dedi.

Ekiz, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile iç sahada karşılaşacaklarını kaydederek, "Seyirci ve saha avantajına sahibiz. Ümraniyespor deplasmanımız var. Buradan da 3 puan hedefliyoruz. Üçte üç yapabilirsek puanımızı 43'e yükselteceğiz ve resmen ligde kaldığımızı ilan etmiş olacağız." diye konuştu.

AA