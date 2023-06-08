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Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

90+3. dakikada Campuzano, Antalyaspor defansından kaptığı topu yerden Mert Han Kurt'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girer girmez vurdu, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonun uzağında kaldı

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonun uzağında kaldı

Ligi 40 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar, İstanbulspor'un Hangi Kredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etmesi üzerine ligden düşen ikinci takım oldu.

37. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta, top sağ direğe çarparak auta gitti.

16. dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi.

Spor Toto Süper Lig 'in 38'inci ve son haftasında Bitexen Giresunspor , sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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