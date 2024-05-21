Alınan güvenlik önlemlerine rağmen kısa sürede büyüyen olaylara çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Olaylar, GMG Kastamonuspor’un play-off yarı final maçı için Iğdır’da bulunduğu otelde meydana geldi. Bir grup Iğdırspor taraftarı, GMG Kastamonuspor kafilesine yönelik sözlü tacizde bulunarak olayları başlattı. Kısa sürede fiziki saldırıya dönüşen olaylar, otel önünde gerginlik yarattı.

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınan olaylarda, yaralanma yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kastamonuspor kafilesinin güvenliği sağlanarak oteldeki konaklamalarına devam ettiği, maç hazırlıklarının ise planlandığı şekilde sürdüğü belirtildi.