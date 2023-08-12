BURSA- Gökçe Mahallesi’ndeki 43 hektarlık alanda yapılan çalışma sonucu 283 vatandaş Başkan Turgay Erdem’in elinden tapularını aldı. Nilüfer Belediyesi Gökçe Mahallesi’nde yaşanan imar sorununu çözerek hak sahiplerine yeni tapularını dağıttı.Yeni tapuların tesciliyle birlikte Gökçe Mahallesi’nde imar planı dâhilindeki bütün parseller, imarlı tapu haline getirilirken, 283 hak sahibi de tapularını düzenlenen törenle aldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gökçe Mahallesi’nde imar sorununu çözmüş olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. 2021 yılında yapılan çalışmalara değinerek yaşanan süreç hakkında bölge halkına bilgi veren Başkan Turgay Erdem, “Biliyorsunuz 1/1000 ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu dâhilinde ilk olarak 2021 yılında burada, imar yasasının 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştı. Ardından Karayolları tarafından kamulaştırması yapılmış olan muhtelif parsellerde şerh bulunması sebebiyle geri dönüşüm işlemi yapılması gerekti. O nedenle plan tadilatı yapılarak, 43 hektarlık alanda geri dönüşüm ve yeniden 18. Madde uygulaması yapılarak mahallemizdeki imar sorunu çözülmüş oldu. Bu uygulama sonucunda 283 vatandaşımıza tapularını bugün teslim ediyoruz. Yeni tapuların tesciliyle birlikte Gökçe Mahallesi’nde imar planı dâhilindeki bütün parseller, imarlı tapu haline getirilmiş olup artık ruhsat alınabilecek ve inşaat yapılabilecek. Ayrıca mahallemizdeki imar planı içerisinde bulunan yollar ve kamusal alanlar resmiyet kazanmış ve mahallemize yapılacak hizmetlerin de önü açılmıştır” dedi.

Mahalle Muhtarı Raif Alınca da törende söz alarak, Gökçe halkı adına Başkan Erdem ve emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gökçe Mahallesi Muhtarı Raif Alınca ile birlikte hak sahiplerine tapularını dağıttı.

HABER: ERCAN AYDIN