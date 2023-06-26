İSTANBUL- “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”nde Gökhan Türkmen sevenleri ile buluştu.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Gökhan Türkmen; müzisyen arkadaşları ve sürprizleri ile hem görsel hem işitsel müthiş bir unutulmaz sahne performansına imza attı. Aşk Lazım, Sen İstanbulsun, Büyük İnsan, Çatı Katı, Taş, Mahşer gibi hitlerini peşi sıra seslendiren Türkmen'e, dev seyirci korosu eşlik etti.

İlk yarısını büyük bir coşku içinde seyricisinin her şarkıdaki katılımı ile gerçekleştiren Türkmeni ikinci bölüme elinde gitarı ile hem çaldı hem de söyledi. Usta bir müzisyen ve Türkiye'deki en güçlü erkek vokallerinden Gökhan Türkmen, gecenin kapanışını Dene şarkısı ve konserlerinden yalnız bırakmayan seyircisinin alkışlarıyla tamamladı.

13 yıla 7 albüm, 2 EP ve 23 single çalışması sığdırdı Gökhan Türkmen. Türkmen, elde ettiği büyük başarılarla beraber bu yazda Türkiye'nin birçok şehrinde sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, Temmuz ayında da kariyerinin 15. yılının hazırladığı sürprizleride sevenleri ile paylaşmaya başlayacak.

HABER: METE YILMAZ