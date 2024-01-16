Haber: Mert Osman Erman

Yeşiller Partisi üyesi olan Ghahraman'a, Auckland'taki bir ve Wellington'daki diğer giyim mağazasından üç kez hırsızlık yapmakla suçlanıyor.

Eski BM insan hakları avukatı olan Ghahraman, 2017'de ülkenin hükümetindeki ilk mülteci olarak tarih yazdı. Bir dönem parti adalet portföyünü elinde tuttu.

İşle ilgili stresin, davranışlarını tamamen karakter dışı davranmaya ittiğini söyledi.

"Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm," dedi.

Ghahraman ve ailesi, İran'dan kaçarak Yeni Zelanda'da siyasi sığınma hakkı kazandı.

Salı günü istifası, Auckland'taki bir butikten bir tasarımcı el çantası çaldığı iddia edilen CCTV görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Henüz herhangi bir suçla suçlanmamış olan 42 yaşındaki Ghahraman, açıklamasında, eylemlerinin seçilmiş temsilcilerden beklenen yüksek davranış standartlarının altında kaldığını belirtti.

"Bunun herhangi bir şekilde rasyonel bir açıklaması olmayan bir davranış olduğu için açıklayamadığım bir davranış," dedi ve kendisi için bahane yapmak istemediğini ekledi.

"Sağlıklı olmadığımı anladım çünkü tıbbi değerlendirmenin ardından son davranışlarımın, aşırı stres tepkisine neden olan ve önceden tanınmayan travmayla ilgili olduğu anlaşıldı."

İstifasına yanıt olarak, Yeşiller Partisi eş lideri James Shaw, Ghahraman'ın "Parlamento'ya seçildiği günden bu yana neredeyse sürekli cinsel şiddet, fiziksel şiddet, ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını" söyledi.

"Bunlar, parlamento üyelerinin çoğu tarafından deneyimlenen stres seviyesine eklenen daha yüksek bir stres seviyesi ekledi," dedi.

"Bu tehditlere neredeyse parlamento üyesi olduğu süre boyunca sürekli olarak polis soruşturmaları yapıldı, bu yüzden zaten oldukça stresli bir durumdaysanız, o zaman bunun sonuçları olacak."

Ghahraman, geçmişte İran kökeni, cinsiyeti ve çeşitli konulardaki kamu duruşları temelinde aldığı tacizlere karşı çıktı.

"Sonunda karşılaştığım çevrimiçi tehditlerden bazıları, Parlamento'dan güvenlik alarmı taşımam ve güvenlik eskortlarıyla Parlamento'ya gidip gelmem gerektiği noktaya kadar ilerledi," dedi, 2021'de ulusal yayın kuruluşu TVNZ'ye söyledi.

2017'de Ghahraman, beyaz üstünlük yanlıları tarafından yapılan tehditlerin ardından bir eskortla görevlendirildi.

Daha yakın tarihli olarak, Yeşiller Partisi'nin dışişleri ve insan hakları sözcüsü olarak Gazze'deki Hamas'a karşı İsrail'in askeri harekatlarına karşı çıkması ve Filistin yanlısı protestolara katılması nedeniyle eleştirildi.

Parti eş lideri Marama Davidson, Ghahraman'ın istifa etmiş olmasının doğru olduğunu ancak açıkça sıkıntıda olduğunu ve desteklerini almaya devam edeceğini belirtti.

"Geçen yıllarda, özellikle de kadınların kamusal profilleriyle ilgili muamele ve renkli kadınların kamusal profilleriyle ilgili özellikle konuşulan konuşma üzerine, bununla ilgili belirli bir muamele üzerine geçtiğimiz konuşmaları gördük," dedi Davidson.