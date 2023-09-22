Haber: Damla Oya Erman

Orijinal fiyat etiketinin sadece yüzde 0.42'sini ödeyerek bu muhteşem fırsatı yakaladı.

21 yaşındaki Osterhoudt, University of Alabama Birmingham'da son sınıf öğrencisi olan bir hemşirelik öğrencisi, "Elbise üzerimde sanki özel dikilmiş gibi durdu" dedi ve ekledi: "Mağazadan çıktıktan sonra ve arabamdayken tasarımcısını ve fiyatını öğrendik. 25 dolar karşılığında bu muazzam değerdeki elbiseyi aldığım için çok şaşırdım. Bu kadar pahalı bir elbiseyi giyebileceğimi hiç düşünmemiştim."

Osterhoudt, Goodwill mağazasında arkadaşıyla alışveriş yaparken bu inanılmaz fırsatı yakaladı. İlk bakışta eski ve demode düğün elbiseleri beklediğini söyledi, ancak yine de bu bölüme bir göz atmaya karar verdi.

Beklentilerinin aksine, bulduğu elbise Galia Lahav tasarımıydı ve orijinal fiyatı 6.000 dolardan fazlaydı. Bu etiket, Beyoncé ve Paris Hilton gibi ünlüler tarafından da tercih edilen bir tasarımcının işaretini taşıyordu.

Osterhoudt, henüz nişanlı olmadığını, ancak bir erkek arkadaşı olduğunu belirtti. İleride düğün elbisesi seçerken hem zevkine hem de bütçesine uygun bir seçenek bulamayacağından endişe duyduğunu söyledi. Bulduğu bu elbise, sırtı tamamen açık, derin V yakalı ve el işi inci ve taş işlemeleriyle süslenmiş muhteşem bir denizkızı tarzı elbiseydi.

Bu tasarımcı düğün elbisesinin Goodwill'e nasıl geldiği ise ilginç bir hikaye. Elbise, önce Louisiana'daki yüksek kaliteli bir mağazadan sonra Birmingham'daki bir numune gelinlik mağazasına ve sonunda Osterhoudt tarafından satın alındığı yere geldi. Perakendeciler, bu elbisenin satışından son derece memnun olduklarını belirtiyorlar.

Osterhoudt, bu eşsiz fırsatı TikTok'ta paylaştı ve videonun 3.5 milyondan fazla görüntülenme aldığını söyledi. Videonun yayınlanmasının ardından dünyanın dört bir yanından insanların destekleyici yorumlar ve hayranlık dolu mesajlar gönderdiğini söyledi.

Osterhoudt'a yapılan birçok sorudan biri, elbisenin daha önce bir başkası tarafından giyilip giyilmediği ve bu nedenle ruhsal bir temizlik yapmayı düşünüp düşünmediği oldu. Osterhoudt, elbisenin daha önce başka birine ait olmadığını söyledi ve bu nedenle böyle bir sorunun olmadığını belirtti.

Osterhoudt'un erkek arkadaşı, bu durumu olumlu bir şekilde karşıladı ve hatta ilkbaharda bir teklif düşüncesiyle ima etti.