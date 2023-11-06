Haber: Damla Oya Erman

Google ve Avustralyalı geliştirici Lendlease, San Francisco Körfezi Projesi olarak bilinen bu devasa projeyi sonlandırma kararı aldıklarını Lendlease Cuma günü duyurdu. Bu proje, San Jose, Sunnyvale ve Mountain View şehirlerinde dört planlı bölgeyi içeriyordu.

Lendlease yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmaları sona erdirmeye karar verme, Google'ın gayrimenkul yatırımlarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmesinin bir sonucu olarak geldi. Her iki organizasyon da mevcut pazar koşulları göz önüne alındığında mevcut anlaşmaların artık karşılıklı yararlı olmadığına karar verdi." ifadelerine yer verdi.

Google'ın bir sözcüsü, konut taahhüdünü yerine getirmeye devam edeceklerini, ancak Lendlease'ın artık tek geliştirici olmayacağını belirtti. Google, bu projeleri ilerletmek ve konut taahhüdünü yerine getirmek için hem geliştiricilerle hem de sermaye ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, karma kullanım yetkilerini ilerleteceklerini ve altyapıya yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Google'ın Geliştirme Kıdemli Direktörü Alexa Arena, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Daha önce de paylaştığımız gibi, Bay Area'daki gayrimenkul yatırımlarımızı optimize etme yolunda ilerliyoruz ve gelişme projelerimizi ilerletmek ve konut taahhüdümüzü yerine getirmek için çeşitli seçeneklere bakmak da bu çalışmanın bir parçasıdır." dedi. "Lendlease ve ekibinin bize bu noktaya gelmemizdeki çalışmalarını takdir ediyoruz."

Projenin inşaatının Lendlease'in 2026 mali yılında başlaması bekleniyordu.

Bu karar, Google ve diğer teknoloji devlerinin büyük ölçekli toplum yatırımlarında karşılaştığı bir dizi zorluğun ardından geldi. Ayrıca, Google'ın teknoloji yüklü Bay Area'daki uygunluk krizine katkıda bulunma hedeflerini belirsizliğe soktu.

Google, Haziran 2019'da, bölgedeki giderek daha pahalı hale gelen konut sorununu çözmek için 1 milyar dolarlık bir taahhütte bulunmuştu. Ancak, bu taahhüt yerine getirilmeden önce iptal edildi.

Son dönemde, Google 12,900 konutun onaylandığını ve 3,800'den fazla uygun fiyatlı modüler evin ve diğer uygun fiyatlı birimlerin inşa edildiğini açıkladı.

Ancak, bu son gelişme, Google'ın bu tür toplum yatırımlarında yaşadığı başarısızlıkların ve teknoloji şirketlerinin işlerini kesmeye başlamasının ardından geldi.

Pandemi nedeniyle ticari gayrimenkul sektörü, ofis ve perakende mülklerin değerlerinin düşmesi ve insanların çalıştıkları yerlerde ve alışveriş yaptıkları yerlerde değişikliklere neden olmasıyla zorlu bir dönemden geçiyor. Federal Reserve'ın enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarını artırması da krediye dayalı bu sektöre zarar verdi.

Ayrıca, bölgesel bankacılık stresi de bu sorunları daha da artırıyor. Ticari gayrimenkul geliştiricilerine ve yöneticilerine kredi verme büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli bankalardan gelir ve bu tür bankaların likidite üzerindeki baskı en fazla hissedilen yerdir.