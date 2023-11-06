Haber: Damla Oya Erman

Taldy Nehri'nin karşısındaki bir tepede bulunan bu piramit, Karaganda Üniversitesi arkeologları tarafından 4 kazı sezonu boyunca ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılara göre, bu piramit, Begazı Dandibay kültürüne ait bir hükümdar için inşa edilmiş bir anıt kompleksi olarak hizmet ediyor. Begazı Dandibay kültürü, Andronovo döneminin sonlarına doğru (M.Ö. 2000-1150) gelişen bir Geç Tunç Çağı kültürüdür.

Bu etkileyici yapı, basamaklı bir anıt piramit şeklinde inşa edilmiş ve Sari Arka bozkırlarının bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Bu bölgede topluluklar, liderlerini ve seçkinlerini gömdüler ve aynı zamanda bu piramit, dini törenler için de kutsal bir alan olarak kullanılmıştır.

Piramit içinde bulunan buluntuların karbon tarihlemesi, M.Ö. 14. ile 12. yüzyıl arasına işaret etmektedir. Dr. Aibar Kassenali, piramitte bulunan kesilmiş taşlara, anıtın büyüklüğüne ve bu denli kuru bir bölgede böylesine büyük bir yapının inşa edilmiş olmasına hayran kaldıklarını ve Begazi Dandibay topluluklarının sanat anlayışının ve zengin manevi inançlarının ne kadar gelişmiş olduğuna dikkat çekti.

Bu keşif, aynı zamanda bu bölgede yer alan bir proto-şehir yerleşiminin de ortaya çıkmasına neden oldu. Dr. Çınar'a göre, bu 15 hektarlık yerleşim, Anadolu'daki Troy 4, Yunanistan anakarasındaki Erken Miken dönemi ve Mısır'daki Orta Krallık döneminin gelişmiş dönemiyle aynı tarihi döneme aittir. Yerleşimde surlar, planlı bir sokak ağı ve su toplama sistemleri bulunmaktadır.

Araştırmacılara göre, Begazı Dandibay toplulukları, Güney Sibirya'daki Karasuk kültürü ile yakın ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu döneme ait anıt piramitlerin mezar odasına giden koridorlar, geleneksel Türk dini inancının bir yansıması olarak her zaman güneşin doğduğu yöne açıldı. Bu keşif, tarih ve arkeoloji alanındaki önemli bir bulgu olarak kayda geçti.