İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük "yerinde kentsel dönüşümü" Gaziosmanpaşa'da hızla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi iştirak şirketi GOPAŞ tarafından inşa edilerek, ilçeye kazandırılacak olan GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. 149 konut, 2 dükkan ve 107 araçlık otoparkın yer alacağı projenin temel atma törenine AK Parti Kayseri Milletvekili ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Emrah Karayel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

“Vatandaş yoğun ilgi gösteriyor”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentsel dönüşümün öneminin daha net ortaya çıktığını dile getiren Karayel, "Birilerinin 'rantsal dönüşüm' diyerek engellediği dönüşüm yerlerinin, AK Parti belediyelerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve bu konudaki tarafların uzlaşarak, anlaşarak dönüşüme soktuğu yerlerin farkını çok net bir şekilde gördük” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nı Gaziosmanpaşa'dan başlattığını hatırlatan Karayel, vatandaşın bu kampanyaya çok büyük rağbet gösterdiğini ifade etti.

HABER: BURHAN AKDAĞ