Haber: Duha Sena Oskay

Anthony Loffredo, kendisine "Siyah Uzaylı Projesi" adını verdiği vücut değişiklikleri ve dövmeler üzerinde onlarca yıl harcadı .
Dönüşümünün%62'sini tamamladı ancak Fransız, arayışını henüz tamamlamadı.

 Modu bağımlısı adam, olabildiğince insanlık dışı görünmek amacıyla burnunu, kulaklarını ve iki parmağını kesti.

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Ayrıca yolculuğunun ardından gözbebeklerini mürekkepledi ve 1,4 milyon Instagram hayranıyla birlikte yeşil çatallı bir dile sahip oldu.

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Anthony, son gönderisinde benzersiz görünümünü sergileyerek kendisini "çok çılgın" olarak nitelendirdi.

İnstagramda takipçilerine şöyle seslendi:  "Ben deli değilim, çok deliyim." İlginç bir şekilde takipçilerinden olumlu tepki alıyor.

Anthony eskiden "çok seksi bir adam" olduğunu ama "gerçek bedeni olmadığı" için kendisini dönüştürmesi gerektiğini hissettiğini söylüyor.