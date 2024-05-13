Bu estetik prosedür, hem üst hem de alt göz kapaklarındaki sarkmaları düzeltmeyi amaçlar. Göz kapağı estetiği hakkında bilgiler veren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Alper Kurt, operasyonun kişinin yüz ifadesini canlandırarak, gençleştirici bir etki oluşturduğunu söyledi.

Hangi durumlarda uygulanır?

Göz kapağı estetiğinin birçok durumda tercih edilen bir estetik prosedür olduğunu kaydeden Dr. Alper Kurt, şunları söyledi:

“İlk olarak, yaşlanmanın belirtilerini gösteren göz kapaklarına sahip olanlar için ideal bir seçenektir. Üst göz kapaklarındaki sarkmalar, gözleri küçük ve yorgun gösterirken, alt göz kapaklarındaki torbalar da kişinin yaşını olduğundan daha fazla gösterir. Ayrıca genetik faktörler, güneş hasarı ve stres gibi etkenler de göz çevresindeki yaşlanma belirtilerini artırabilir. Bu durumlar göz önüne alındığında, göz kapağı estetiği, bireyin genç ve dinamik bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilir” dedi.

Cerrahi işlemin detayları nasıl oluyor?

Göz kapağı estetiğinin genellikle lokal anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Alper Kurt, şunları anlattı:

“Üst göz kapağı estetiği, fazla deriyi ve yağ dokusunu çıkartarak göz kapağını sıkılaştırmayı içerir. Alt göz kapağı estetiği ise genellikle torbalanmış görünen dokuyu düzeltir. Cerrahi işlemler sırasında incelikle çalışmak, doğal bir sonuç elde etmek için önemlidir. Göz kapağı estetiği, genellikle kısa bir iyileşme süreci gerektirir ve hastalar, operasyon sonrasında gençleşmiş ve daha taze bir görünüm elde ederler.” diye konuştu.

İyileşme süreci nasıldır?

Göz kapağı estetiğinin iyileşme süreci hakkında açıklamada bulunan Dr. Alper Kurt, konuşmasına şöyle devam etti:

“Göz kapağı estetiği, yaşlanmanın etkilerini gösteren göz kapaklarına yönelik etkili bir çözümdür. Bu cerrahi müdahale, hem estetik hem de fonksiyonel bir iyileşme sağlar, kişinin genç ve dinamik bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Göz kapağı estetiği sonrasında hafif şişlik ve morluklar olabilir, ancak bu genellikle birkaç gün içinde azalır. İyileşme süreci bireyden bireye değişebilir, ancak genellikle bir hafta içinde sosyal hayata dönülebilir. Sonuçlar ise genellikle hemen fark edilir ve zamanla iyileşir. Göz kapağı estetiği, kişinin yüzündeki gençleştirici etkiyi uzun vadeli olarak korumasına yardımcı olur.” şeklinde konuştu.