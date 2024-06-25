OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, birçok soruya doğal ve bilgilendirici yanıtlar vererek kişisel bir öğretmen gibi hizmet sunuyor.

Yeni Sürüm Yolda

OpenAI, GPT-4'ün yerini alacak yeni yapay zeka modelini geliştirmek için "güvenlik komitesi" oluşturduğunu duyurdu. Firmanın üst düzey yetkililerinden Mira Murati, uzun süredir gündemde olan GPT-5 hakkında açıklamalarda bulundu.

Doktora Zekasına Sahip Olacak

Murati, GPT-4'ten GPT-5'e geçişi "liseden üniversiteye büyüyen biri" olarak tanımladı. Verdiği röportajda, GPT-3 gibi sistemlerin yeni yürümeye başlayan çocuk düzeyinde zekaya sahip olduğunu, GPT-4'ün ise lise seviyesinde olduğunu belirtti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, yeni sürümle birlikte doktora düzeyine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

1 Buçuk Yıl İçinde Yayınlanacak

Murati, GPT-5'in ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir tarih vermese de, önümüzdeki bir buçuk yılı işaret etti. Her şey planlandığı gibi giderse, GPT-5'in 2025 sonları veya 2026 başları gibi kullanıcılarla buluşabileceğini belirtti.

OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı.