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Konser biletleri 28 Ağustos'tan itibaren Biletix'te satışa sunulacak.

Trompet virtüözü Russell Gunn, Floridalı davulcu David Chiverton, saksafon virtüözü Donald Hayes ile caz, füzyon, hip-hop ve elektronik müzik tarzlarında klavyeleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Julian Pollack, Miller ile aynı sahneyi paylaşacak.

İYİ Parti'den Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz programı

İYİ Parti'den Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz programı

Ünlü müzisyene, İstanbul konserinde, enstrümanlarında dünyaca üne sahip isimler eşlik edecek.

İSTANBUL (AA) - ABD 'li caz ve R&B müzisyeni Marcus Miller, Wolkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

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