Haber: Damla Oya Erman

Take-Two Interactive Software'e ait olan oyun şirketi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Sizi çok heyecanlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz; Aralık ayının başlarında, yeni Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağız." dedi.

Rockstar, henüz gelecek olan "Grand Theft Auto" başlıklı oyunun lansman tarihini belirtmedi, ancak duyurulduğunda bu, serinin altıncı oyunu olacak.

En sonuncusu, "Grand Theft Auto V", yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürüldü ve o zamandan beri sürekli bir başarı elde etti. O dönemde Take-Two, oyunun sadece üç gün içinde piyasaya sürülmesinin ardından 1 milyar doların üzerinde perakende satış geliri elde ettiğini açıklamıştı.

Rockstar, fragmanın Aralık ayındaki 25. yıldönümü kutlamalarına bağlı olarak yayınlanacağını belirterek oyuncularına teşekkür etti ve bu başarıların onlar olmadan mümkün olmayacağını vurguladı.

Şirketin duyurusunun ardından, Take-Two'nun hisse fiyatı Çarşamba günü %6.5 artarak yükseldi. Şirket, ikinci çeyrek sonuçlarını aynı gün açıklayacak ve analistlerle yatırımcılarla bir konferans görüşmesi düzenleyecek. Oyun şirketi, ağustos ayının başlarında ilk çeyrekte 1.28 milyar dolarlık net gelir elde ettiğini açıklamıştı.