Haber: Damla Oya Erman

Dedektör kullanıcıları, özellikle Sovyet Kızıl Ordusu ile Wehrmacht arasında gerçekleşen Szczec Muharebesi'nin izlerini bulma amacıyla bir araştırma yapıyordu.

II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önce, Wehrmacht, Stettin'i kontrol etmek için Wehrkreis II'nin merkezi yapmıştı; bu da Mecklenburg ve Pomeranya'daki tüm askeri birimleri yönetiyordu. Ancak şehirdeki Polonyalı nüfus, Nazi rejimi tarafından marjinalleştirilmiş ve zulme uğramıştı.

Metal kutuda depolanan 70 madeni para, 15 ila 20 cm derinlikte gömülü olarak bulundu. Toplam değeri, güncel döviz kurlarına göre 100,000 zloty olarak tahmin ediliyor, ki bu da 24,000 Amerikan dolarını aşıyor.

Paralar arasında, Amerika'nın Baş Madeni Şekercisi James B. Longacre tarafından tasarlanan Liberty Head double eagle ve 1912 tarihli on dolarlık Indian Head eagle altın paraları da bulunuyor.

Szczecin Arama Grubu Derneği'nden Łukasz Istelski, "Bu, her dedektör kullanıcısının hayali olan bir durum. Sadece maddi bir hazine değil, aynı zamanda harika bir keşif." dedi. Istelski, paraların muhtemelen savaş aktiviteleriyle ilişkilendirilmiş olabileceğini ve güvenlik amacıyla gömülmüş olabileceğini, ancak gerçek kökeninin hala bir gizem olduğunu belirtti.