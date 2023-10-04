Haber: Damla Oya Erman

Bu tür bir talep genellikle iki ebeveynin evli olmadığı durumlarda bir kişi, çocuğunun yasal olarak tanınmasını veya çocuk desteği veya velayet talebinde bulunurken başvurur. İlk olarak The San Francisco Standard tarafından bildirilen bu gelişme, detayları hala bilinmese de ilgi çekiyor.

Şu ana kadar Musk, Grimes'ın hukuki talebine yanıt vermedi ve şarkıcı da velayet veya çocuk desteği talebinde bulunmadı, en azından mahkeme kayıtlarına göre.

Musk, kendi avukatı ve Grimes'ın avukatı, bu gelişmeyle ilgili olarak Insider'ın talebine hemen yanıt vermedi.

Grimes ve Musk, üç çocuk sahibi, bunlardan biri de Æ A-12 adını taşıyan ilk çocukları. Musk, X'i işe getirme eğiliminde, bu da onu toplantılara, ulusal televizyon röportajlarına ve SpaceX roket fırlatmalarına getirdiği anlamına geliyor.

Bu mahkeme başvurusu, Grimes'ın Musk'ı çocuğundan uzak tutmakla suçladığı bir olayın ardından geldi. Geçen ay, Musk'ın biyografıcısı Walter Isaacson tarafından yayınlanan bir X fotoğrafına yanıt olarak Grimes, şimdi silinmiş bir sosyal medya gönderisinde şunları yazmıştı: "Shivon'un beni engellemesini ve Elon'ın oğlumu görmeme izin vermesini veya lütfen avukatıma cevap versin." Grimes, bu anıncaya kadar bu çocukların fotoğrafını bile görme izni verilmedi, ailemi tamamen parçalayan bu duruma rağmen."

Isaacson, milyarder hakkındaki biyografisinde, Musk'ın Zilis ile çocuk sahibi olma kararını Grimes'tan gizlediğini ve şarkıcının bunu Insider tarafından geçen yıl ortaya çıkarıldığını belirtti.

Grimes ve Zilis daha sonra sosyal medyada düşman olmadıklarını söylediler.

İşte bu gelişmelerin ardından mahkemeye taşındı ve durumun nasıl gelişeceği merak konusu. Musk'ın daha önceki ilişkilerinden kaynaklanan ve bilinen 10 canlı çocuğu olduğunu da hatırlatalım.