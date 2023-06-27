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İSTANBUL- Güldür Güldür Show' un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz sedasız şekilde nişanlandığını duyurdu. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından yorum yağdı.

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