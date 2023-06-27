İSTANBUL- Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz sedasız şekilde nişanlandığını duyurdu. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından yorum yağdı.

Bağcılar Belediyesi ile Altınbaş Üniversitesi arasında sponsorluk protokolü imzalandı Bağcılar Belediyesi ile Altınbaş Üniversitesi arasında sponsorluk protokolü imzalandı

HABER: MERVE ELÇİ 