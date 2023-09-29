Haber: Mert Osman Erman

Makamlar, 2005-2013 dönemini kapsayan soruşturmada 780 milyon İsviçre frangı (700 milyon sterlin; 857 milyon dolar) değerinde varlığa el koydu.

Karimova, 2014'ten beri Özbekistan'da hapis yatıyor ve zimmetine para geçirmek suçundan mahkum edildi.

Kârlı telekom sözleşmeleriyle ilgili olan rüşvet suçlamalarını reddediyor.

O, eski Sovyet devletinde yüksek profili olan, otokrat lideri İslam Karimov'un kızı olarak büyük etki sahibi olan bir isimdi ve muhalefeti acımasızca bastıran bir lider olarak tanınıyordu.

Kendi mücevher hattı vardı, eğlence televizyon kanalı işletiyordu ve Googoosha adı altında pop şarkılarını yayınlıyordu.

İsviçre iddianamesi ayrıca Rus bir telekom şirketinin Özbekistan şubesini yöneten adı açıklanmayan bir işadamını da hedef alıyor.

Karimova'ya, Özbekistan'ın telekom sektörüne erişim karşılığında rüşvet aldığı ve parayı İsviçre banka hesapları ve diğer ülkelerdeki karmaşık bir hesap ağı aracılığıyla akladığı suçlamaları yöneltiliyor.

Sahte örgütü "The Office" olarak biliniyordu. Grup, faaliyetlerinde sahtekârlıkla birlikte şiddet ve tehdit kullanma suçlamasıyla da karşı karşıya.

Ağustos ayında İngiltere'nin Ciddi Dolandırıcılık Bürosu (SFO), Karimova'ya ait 20 milyon sterlinin üzerinde değere sahip üç lüks mülkiyetin kontrolünü ele aldı.

İsviçre federal savcılarının iddianamesi, hesapların adı verilen gerçek sahiplerinin Karimova'nın gerçek yararlanıcısı olduğunu gizlediği "kamadanlar" olduğunu söylüyor.

Karimova, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'e Özbekistan'ın elçisi olarak koruma sağlıyordu, ancak 2013'te bu bağışıklığı kaybetti - bu noktada İsviçre, finanslarına yönelik soruşturmasını genişletebildi.

Onun örgütü ayrıca İsveç, Fransa, Norveç, Hollanda, ABD ve İngiltere'de de suç soruşturması altına alındı.