Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu iki önemli yakalama gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, Tahran'dan gelen İran uyruklu yolcu şüpheli görülerek takibe alındı. Yolcu, uçaktan inişinden itibaren izlenirken gümrük salonundan Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak eşya kontrolü yapıldı.

Kişinin valizinin x-ray taramasında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada 33 kilogram gerçek olduğu tespit edilen insan saçı bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda, Tiflis üzerinden gelen Ukrayna uyruklu bir yolcu takibe alındı. Yolcu, gümrük salonundan çıkmak üzereyken durduruldu ve valizlerine yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı kontrollerde 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı ele geçirildi.

Böylece, iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram saça el konulurken ticari faaliyetlere konu olan saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

AA