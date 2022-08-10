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Gaziantep’e şehit ateşi düştü

10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:37
Gaziantep’e şehit ateşi düştü

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in (25) acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'ıin şehit olduğu haberini Atakent Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Erol Şimşek ile üvey annesi Şenay Şimşek, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Bekar olan 6 kardeşin en büyüğü şehit Mahsun Şimşek’in cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepe şehit Ateşi Düştü
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