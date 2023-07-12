İSTANBUL - Saçak parseller olarak adlandırılan Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde bulunan, deprem riski altındaki 6 bin 500 konutu ilgilendiren yılların sorunu “Alibeyköy Uygulama İmar Planı” plan notu değişikliği ile çözüme kavuşturulmuştu. Saçak parsellerde yerinde dönüşümün ilk projesi olan, bir sene gibi kısa sürede büyük bir kısmı tamamlanan sitenin dairelerinde incelemelerde bulunan Başkan Deniz Köken, “Didem Sitesi bizim Saçak Parseller olarak adlandırdığımız bölgede ilk temelini attığımız yerdi. Müteahhit ve vatandaşlar arasında hakemlik yaparak uzlaştırdığımız en güzel proje örneklerinden birisi. Vatandaşlarımız bu sayede daha güvenli, depreme dayanıklı ve konforlu dairelerde oturacaklar. Şimdiden vatandaşlarımıza yeni daireleri hayırlı olsun; Allah huzurlu ve ağız tadıyla oturmayı nasip etsin” dedi.

Eylül ayının başında teslim edilmesi planlanıyor

Yüzme havuzu, fitness, basketbol sahası, çocuk oyun parkı gibi sosyal donatı alanlarıyla site sakinlerine renkli ve keyifli bir yaşam alanı vaat eden site 3 bloktan oluşuyor. Yeşilpınar’ın çehresini değiştiren Gündem Towers, 132 daire ve 8 dükkandan oluşuyor. Bina sakinlerine dairelerinin anahtarlarının Eylül ayının başında teslim edilmesi planlanıyor.

HABER: METE YILMAZ